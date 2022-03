‘Tú comenzaste la guerra, tú puedes detenerla’; Schwarzenegger manda mensaje a Putin (16:00 h)

Oaxaca de Juárez,17 de marzo. El actor y político austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger urgió el jueves al mandatario ruso Vladimir Putin a parar la guerra “sin sentido” en Ucrania, en un video en el que denunció la “propaganda” del Kremlin y llamó “héroes” a los rusos que protestan contra el conflicto.

El excampeón de culturismo nacido en Austria, cuyo film “Red Heat” (Infierno rojo, 1988) fue la primera película estadounidense filmada en la Plaza Roja de Moscú, habló de su afecto de larga data por el pueblo ruso y de su emoción al conocer a su ídolo, el levantador de pesas ruso Yuri Vlasov, cuando tenía 14 años.

La fuerza y el corazón del pueblo ruso siempre me han inspirado”, dijo. “Es por eso que espero que me dejen contarles la verdad sobre la guerra en Ucrania. Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para ‘desnazificar’ a Ucrania”, dijo. “Esto no es cierto. Los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra del pueblo ruso”, aseguró.