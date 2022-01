Tsunami golpea la isla de Tonga tras erupción de un volcán submarino: VIDEOS (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de enero. La violenta erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, provocó un tsunami que ha golpeado las costas de esta nación insular y que también ha encendido las alarmas en otros países de la región.

“Olas de unos 1,2 metros han sido registradas en Nuku’alofa”, capital de Tonga, con 24.500 habitantes, informó en Twitter el Servicio Meteorológico de Australia.

Las autoridades locales de Tonga, con unos 71 mil habitantes, no han informado de momento sobre víctimas, mientras los medios locales alertan que varias zonas del país permanecen incomunicadas.

El volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de la isla tongana de Tongatapu, registró una erupción de unos ocho minutos alrededor de las 17.20 hora local y lanzó una enorme columna de ceniza a kilómetros de altura.

La violenta explosión quedó registrada en las imágenes tomadas por satélites, publica el Servicio de Meteorología de la isla estadounidense de Hawai.

Hunga Tonga volcano eruption as seen from space. pic.twitter.com/S6aKv1Z8Li

Ante la emergencia actual las autoridades de Tonga han pedido a toda la población permanecer alejados de las playas y líneas costeras hasta las 16.00 del domingo y el uso de mascarilla ante la lluvia de ceniza, informó EFE.

Además de en Tonga, los Estados insulares vecinos de Fiyi, Samoa y Vanuatu también emitieron una alerta de tsunami, que amenaza hasta la costa de Nueva Zelanda, a más de 2.300 kilómetros de distancia del volcán, y Australia. Más de 100 familias de dos poblados de la isla samoana de Savaii han sido evacuadas, informan la Policía.

Por su parte, la Agencia neozelandesa para el Control de Emergencias indicó en Twitter que esperan “fuertes corrientes e inusuales marejadas impredecibles” en la costa norte y este de la Isla Norte y las Islas Chatham del país oceánico.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8

