Trump no hizo nada por detener la violencia en el Capitolio; fue negligente (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de julio. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio acusó anoche al ex presidente Donald Trump de negligencia en el cumplimiento del deber por no haber detenido el ataque, en una audiencia en la que testigos aseguraron que el ex mandatario se sentó durante horas a ver en la televisión cómo se desarrollaba ese intento de golpe de Estado, ignorando las peticiones de sus hijos y otros asesores cercanos para instar a sus partidarios a detener la violencia.

El ex presidente republicano intentó destruir nuestras instituciones democráticas , declaró Bennie Thompson, presidente del comité, mediante una transmisión de video a distancia tras ser diagnosticado con covid-19.

Intentó destruir nuestras instituciones democráticas. Convocó a una turba en Washington , añadió, y aseveró: “abrió el camino para la anarquía y la corrupción (…) mintió, intimidó, traicionó su juramento” para descarrilar la transición pacífica del Poder Ejecutivo por primera vez en la historia estadunidense.

Esta sesión pública es la octava en seis semanas, y la segunda transmitida en horario de máxima audiencia por casi todas las televisoras, y se centró en la inacción del magnate durante los 187 minutos que transcurrieron entre el final de su incendiario discurso en un mitin en el parque La Elipse detrás de la Casa Blanca, en el que instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, y la publicación de un video en el que les dijo que se fueran a sus casas.

La diputada republicana Liz Cheney manifestó que el objetivo de Trump era detener o retrasar la certificación del Congreso de la victoria electoral de Joe Biden, y trató de forzar a su propio vicepresidente, Mike Pence, a funcionarios electorales y al Departamento de Justicia a violar la ley.

Tras su discurso, a los 15 minutos de abandonar el escenario, sabía que el Capitolio estaba sitiado y bajo ataque , añadió Elaine Luria, otra demócrata que integra el comité.

Cheney expresó que el 6 de enero de 2021, lo único que tuvo éxito fue la turba armada enojada que el presidente envió al Capitolio. Esa turba era violenta y destructiva, y muchos llegaron armados .

De acuerdo con los miembros del comité, un Trump furioso exigió que lo llevaran al Capitolio después de que sus partidarios asaltaron el edificio, muy conscientes del ataque mortal, pero luego regresó a la Casa Blanca y no hizo nada para detener la violencia.

Luria apuntó que el panel recibió testimonios que confirmaban el poderoso relato anterior de la ex asistente de la Casa Blanca Cassidy Hutchinson sobre un altercado que involucró a Trump cuando insistió en que el Servicio Secreto lo llevara al Capitolio.

Entre los testigos que fueron mostrados en un video grabado figuró el sargento retirado del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia Mark Robinson, quien dijo que Trump estaba muy consciente de la cantidad de armas en la multitud de sus seguidores, pero que quería ir a pesar de todo.

El presidente Trump se sentó en la mesa de su comedor y vio el ataque en la televisión mientras su personal más veterano, sus asesores más cercanos y sus familiares le rogaban que hiciera lo que se espera de cualquier presidente estadunidense , expuso Luria.