Trump declara nulos los indultos de Biden por el uso de la ‘pluma automática’ (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. El presidente Donald Trump afirmó que los indultos de último momento del presidente Joe Biden a los miembros del comité del 6 de enero, la familia de Biden y otros son “nulos” luego de que un informe de la conservadora Heritage Foundation que afirma que Biden los firmó con un bolígrafo automático planteó dudas sobre su precisión.

Trump escribió recientemente en Truth Social que los indultos de Biden a los legisladores y al personal que sirvieron en el comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero son “nulos, vacantes y sin mayor fuerza o efecto” porque fueron firmados por un bolígrafo automático.

Afirmó, sin pruebas, que los documentos “no fueron explicados a Biden ni aprobados por él” y que “no sabía nada sobre ellos”.

Trump había dicho previamente a los periodistas el domingo por la noche que creía que los indultos de Biden eran “nulos y sin valor” y alegó que Biden “no tenía idea de que [estuvieran] ocurriendo”, sugiriendo que alguien distinto a Biden utilizó un autopen para “firmar y dar indultos”.

Trump señaló que su administración podría impugnar las órdenes en los tribunales, señalando que la decisión de anular los indultos “no es mi decisión” y “dependerá de un tribunal”.

La Fundación Heritage afirma que Biden firmó indultos con Autopen

Las afirmaciones de Trump siguieron a un informe de la semana pasada de la Heritage Foundation, que elaboró ​​el controvertido plan de políticas Proyecto 2025, que planteó preguntas sobre los indultos firmados por Biden mientras estaba de vacaciones. El grupo pareció hacer coincidir dos de las firmas de Biden en cada indulto, alegando que el expresidente usó al menos dos dispositivos de autopen para firmar documentos. La Heritage Foundation afirmó que Biden usó un autopen para firmar indultos para el Dr. Anthony Fauci, el general Mark Milley, el expresidente del Partido Demócrata Jerry Lundergan, miembros del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes y miembros de la familia de Biden, incluidos su hijo Hunter Biden, su hermano James y su esposa Sarah, entre otros. El grupo también afirmó que Biden usó un autopen para indultar a docenas de reclusos condenados a muerte y a casi 1,500 personas que fueron puestas bajo arresto domiciliario durante la pandemia. Biden no ha respondido ni comentado sobre las afirmaciones del informe.

¿Qué es un Autopen?

Un autopen es un dispositivo que suelen usar celebridades, políticos y otras figuras públicas para escribir sus firmas automáticamente. Versiones anteriores del autopen se han utilizado durante siglos: el expresidente Thomas Jefferson utilizó por primera vez un polígrafo en 1804, un dispositivo que le permitió copiar sus escritos.

¿Han utilizado otros presidentes bolígrafos automáticos?

El expresidente Gerald Ford y su esposa Betty solían usar bolígrafos automáticos para reproducir firmas en fotografías y cartas, y se sospecha que otros presidentes, como Harry Truman y John F. Kennedy, también usaron el dispositivo. George W. Bush usó un bolígrafo automático durante su presidencia, y Barack Obama fue el primer presidente en usar un bolígrafo automático para firmar leyes en 2011, según NPR.

¿Son nulos los indultos de Biden si utilizó un bolígrafo automático?

No está claro de inmediato si un tribunal anularía los indultos de Biden, aunque fallos judiciales anteriores sugieren que las órdenes de clemencia de Biden se mantendrían. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el año pasado que un indulto no tiene que ser por escrito, citando una opinión del Departamento de Justicia de 1929 que indica que el presidente en funciones puede indultar a alguien como desee. El asesor legal de la Casa Blanca defendió el uso del dispositivo por parte de Bush en 2005, sugiriendo que el expresidente estaba protegido por la Constitución y podía ordenar a un subordinado que firmara documentos por él, incluso mediante un bolígrafo automático. No está claro de inmediato si Biden usó un bolígrafo automático o pidió a sus empleados que usaran uno en su lugar.

Antecedentes clave

Biden emitió miles de indultos en las semanas previas al final de su presidencia, incluyendo varios registros de un solo día. En diciembre, Biden indultó polémicamente a su hijo Hunter Biden —incluyendo condenas por delitos graves por mentir en un formulario federal de armas y una declaración de culpabilidad por infracciones fiscales— tras haber descartado previamente indultarlo. Dos semanas después, Biden conmutó las sentencias de 1499 personas que fueron puestas bajo arresto domiciliario durante la pandemia y que habían cumplido al menos un año de sus condenas, e indultó a 37 condenados a muerte. No se identificó a los que estaban bajo arresto domiciliario, aunque la Casa Blanca dijo que entre los indultados se encontraban un veterano militar y una enfermera que “ayudó a impulsar los esfuerzos de vacunación”. Indultó a casi 2500 personas condenadas por delitos no violentos relacionados con drogas el 17 de enero, afirmando que creía que estaban cumpliendo “sentencias desproporcionadamente largas” de lo que recibirían “según la ley, las políticas y la práctica actuales”. Biden otorgó indultos preventivos a Milley, Fauci y al comité de la Cámara de Representantes el 6 de enero el 20 de enero, insinuando que la administración entrante de Trump los perseguiría con investigaciones y procesos judiciales “políticamente motivados”. Ese mismo día, indultó a otros cinco familiares, alegando “investigaciones infundadas y políticamente motivadas” por parte de los aliados de Trump para atacar a rivales políticos y sus familias como motivación para los indultos.

