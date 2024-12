Trump califica de “error judicial” el indulto de Biden a su hijo Hunter (21:05 h)

Estados Unidos, 1 de diciembre. El presidente electo Donald Trump reaccionó a la decisión del presidente Biden de indultar a su hijo, Hunter Biden, de una posible sentencia de prisión por delitos federales relacionados con armas e impuestos.

Trump calificó la decisión de Biden como un “error judicial” al tiempo que señalaba a los encarcelados por los disturbios del 6 de enero en su publicación en Truth Social el domingo.

“¿El indulto que Joe le dio a Hunter incluye a los rehenes del J-6, que ya llevan años en prisión? ¡Qué abuso y qué error judicial!”, escribió Trump.

La reacción de Trump el domingo se produce meses después de que señalara que valdría la pena considerar un indulto a Hunter Biden cuando regrese a la Casa Blanca para su segundo mandato.

Durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt en octubre, el presidente electo dijo que “no lo quitaría de los libros” cuando se le preguntó sobre indultar al hijo de Biden.

“Mira, a diferencia de Joe Biden, a pesar de lo que me han hecho, de cómo me han perseguido con tanta saña… Hunter es un chico malo. No hay duda al respecto. Ha sido un chico malo. Todo lo que había que hacer era ver la computadora portátil del infierno”.

“Pero creo que es muy malo para nuestro país”, añadió Trump.

Al indultar a su hijo menor, el presidente Biden le evitó a Hunter la posibilidad de pasar un tiempo significativo en prisión a raíz de las condenas en dos casos federales presentados por el fiscal especial David Weiss.

Durante el verano, un jurado declaró a Hunter culpable de tres delitos graves relacionados con la compra y posesión de un arma de fuego mientras era adicto a las drogas.

Y en septiembre, Hunter Biden aceptó declararse culpable de nueve cargos relacionados con impuestos, incluidos tres delitos graves, en vísperas de lo que se esperaba que fuera un juicio largo y agotador.

Por los cargos fiscales, Hunter Biden enfrentaba hasta 17 años de prisión federal y multas de 1,35 millones de dólares. Su condena relacionada con armas conllevaba una posible condena de hasta 25 años de prisión. Hunter Biden tenía previsto comparecer ante la justicia por ambos casos en las próximas semanas: el 12 de diciembre por los cargos relacionados con armas en Delaware y el 16 de diciembre por los cargos fiscales en California.

La reacción de Trump a la decisión de Biden de indultar a su hijo se produce semanas después de que ambos se reunieran en la Oficina Oval para pedir una transferencia de poder “sin problemas” cuando Trump regrese a la Casa Blanca en enero.

Los dos presidentes, sentados junto a una chimenea encendida, se estrecharon la mano ante periodistas y cámaras de noticias el 13 de noviembre.

“La política es dura y, en muchos casos, no es un mundo muy agradable, pero hoy es un mundo agradable”, dijo Trump en ese momento. “Y lo aprecio mucho. Una transición que sea tan fluida, será lo más fluida posible, y lo aprecio mucho, Joe”.

ABCNews

