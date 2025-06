Trump anuncia que EU atacó tres instalaciones nucleares iraníes (19:35 h)

Estados Unidos, 21 de junio. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que la Fuerza Aérea del país norteamericano ha completado un “exitoso ataque” contra tres instalaciones nucleares en Irán.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra los sitios nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.

“Hemos completado nuestro exitoso ataque a tres sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo iraní. Una carga completa de bombas fue lanzada en el sitio principal, Fordo”, detalló Trump.

“Todos los aviones están a salvo en su camino a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. No hay otro Ejército en el mundo que podría haber hecho esto. ¡Ha llegado la hora de la paz!“, finalizó su mensaje.

Según recoge Axios, citando a un funcionario israelí, la Administración Trump notificó a Tel Aviv con antelación sobre los ataques estadounidenses en Irán.

Mientras, Reuters informó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizó varios bombarderos B-2 en sus ataques contra instalaciones nucleares de Irán.

“El conocimiento no se puede bombardear”

Poco después, autoridades iraníes confirmaron que las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo han sido objeto de ataques aéreos.

De acuerdo con un alto funcionario de Asuntos Políticos y Seguridad de la Gobernación de Qom, en cuyas proximidades se encuentra la instalación de Fordo, “hace unas horas, después de que se activaran las defensas aéreas en Qom y se identificaran objetivos hostiles, parte del sitio nuclear de Fordo fue objeto de ataques aéreos hostiles”.

A su vez, Akbar Salehi, subdirector de seguridad de la gobernación de Isfahán, informó que “hace una hora las defensas aéreas comenzaron a operar en Isfahán y Kashan para contrarrestar objetivos hostiles”, añadiendo que también se escucharon varias explosiones en Natanz. El subjefe agregó que fueron testigos de ataques cerca de los sitios nucleares de Isfahán y Natanz.

No obstante, se informó que todo el uranio enriquecido ha sido retirado con antelación de las instalaciones nucleares iraníes, incluida la de Fordo, por lo que no hay riesgo de una subida de niveles de radiación a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.

Asimismo, Mehdi Mohammadi, asesor estratégico del presidente del Parlamento, aseveró que los sitios nucleares fueron evacuados hace tiempo y las instalaciones no sufrieron daños irreversibles.

“Desde el punto de vista de Irán, no ha ocurrido nada particularmente sorprendente. Irán lleva varias noches esperando un ataque contra Fordo. El sitio ha sido evacuado desde hace tiempo y no ha sufrido daños irreparables en el ataque. Hay dos cosas seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear, y segundo, esta vez el jugador apostador perderá“, aseveró el político.

Desde la agencia Mehr informaron que en la ofensiva han resultado dañadas la entrada y la salida de la instalación de Fordo.

Señales de preparación

Este ataque a los sitios nucleares es la primera vez desde la Revolución Iraní en 1979 que EE.UU. emplea su Fuerza Aérea para atacar instalaciones importantes dentro del país, que, según recalca The New York Times, es considerado “un acto de guerra“. Ahora, se precisa, Trump ha involucrado al Ejército del país directamente en un conflicto abierto con Teherán, que una sucesión de presidentes estadounidenses, que se remonta a Jimmy Carter, trató de evitar.

En los últimos días se discutía si Washington se uniría al esfuerzo bélico de Israel para ayudarlo a atacar las instalaciones nucleares del país persa, en especial el sitio subterráneo de Fordo, construido en las profundidades de una montaña, que solamente podría ser alcanzado con la mayor arma antibúnker del arsenal estadounidense, GBU-57, de 13.600 kilos.

Este sábado aparecieron informes de que seis bombarderos estratégicos B-2 de EE.UU., capaces de transportar las bombas antibúnker, se dirigían hacia la isla estadounidense de Guam en el océano Pacífico, mientras aumentaba la especulación de que el país norteamericano atacaría Fordo.

Previamente, portales especializados en temas de defensa informaron que varios B-2 partieron de la base aérea Whiteman en el estado de Misuri acompañados de reabastecimiento con ocho aviones cisterna KC-135 Stratotanker. Inicialmente, se indicaba que los bombarderos podrían estar volando hacia la base de Diego García, situada en las islas Chagos, un archipiélago en el océano Índico.

Cabe señalar que, antes de que Trump anunciara públicamente que EE.UU. ha llevado a cabo ataques contra tres sitios nucleares de Irán, medios regionales informaron de explosiones en las ciudades de Isfahán, Kashan y Qom, localidades importantes en el centro del país persa, en cuyas proximidades se encuentran esos objetos del programa nuclear iraní.

Poco antes de que Trump publicara su mensaje, el NYT transmitió que, según dos funcionarios de defensa israelíes, si bien en Teherán se han mostrado dispuestos a restablecer el diálogo, los representantes estadounidenses consideran que la respuesta del país persa, hasta el momento, “es imposible”.

“Sería muy desafortunado”

Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está dispuesto a una solución negociada, igual que en 2015, sin embargo, Israel está claramente en contra de la diplomacia.

Además, aseveró que Estados Unidos ha estado implicado en la agresión desde el primer día. “Por desgracia, hemos oído que Estados Unidos podría unirse a esta agresión. Eso sería muy desafortunado y creo que muy, muy peligroso para todos”, subrayó el canciller iraní.

De igual modo, enfatizó que su nación no abandonaría por completo el enriquecimiento de uranio, como lo exigió Trump, subrayando que un “enriquecimiento cero es imposible“. En paralelo, declaró este viernes que Teherán no negociará con ninguna parte mientras continúen los ataques israelíes.

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

Así, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó estos ataques en una conversación con Donald Trump y expresó su grave preocupación por una posible escalada del conflicto, que "tendría consecuencias imprevisibles para toda la situación en la región de Oriente Medio".

