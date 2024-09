Trump acusa a Kamala Harris de incitar a la violencia en medio de su regreso a la campaña (19:00 h)

Estados Unidos, 17 de septiembre. El expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, reanudó su campaña este martes con fuertes acusaciones contra la actual vicepresidenta, Kamala Harris, señalándola de incitar a la violencia en su contra. Esto ocurre en un momento en el que Harris parece avanzar en las encuestas presidenciales.

Trump afirmó que el reciente intento de asesinato en su contra, ocurrido en Florida, fue motivado por la “retórica” de Harris y del presidente Joe Biden. “El sospechoso se creyó la retórica de la izquierda comunista, y actuó en consecuencia”, afirmó el exmandatario, advirtiendo que “esto no hará más que empeorar”.

Por su parte, Kamala Harris declaró que no hay lugar para la violencia política en el país. La vicepresidenta llamó a Trump tras el incidente para manifestarle su agradecimiento de que estuviera a salvo. “Le dije lo que he dicho públicamente: no hay lugar para la violencia política en nuestro país”, reiteró Harris en una entrevista con la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ).

La conversación entre ambos líderes fue descrita como “cordial y breve” por fuentes cercanas a la Casa Blanca, pero las tensiones entre los dos campos políticos continúan en aumento, especialmente en un contexto electoral cada vez más polarizado.

La Guardia

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir