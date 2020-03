Trump aconseja suspender cualquier reunión de más de 10 personas para atajar el coronavirus (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Donald Trump ha recomendado este lunes que todos los estadounidenses eviten reunirse en grupos de más de 10 personas, así como asistir a bares y restaurantes y realizar viajes innecesarios durante los próximos 15 días para evitar la propagación del coronavirus. En un tono más realista y respetuoso con los hechos que el que ha venido empleando desde la explosión de la crisis global, el presidente ha reconocido en una rueda prensa en la Casa Blanca que el brote “no está controlado” y que podría extenderse hasta julio o agosto “o incluso más”. Las nuevas pautas a seguir se dieron a conocer mientras Wall Street cerraba la sesión con un desplome del Dow Jones de casi 3.000 puntos, su mayor caída diaria desde el lunes negro de 1987, a pesar del extraordinario paquete de estímulos anunciado en la víspera por la Reserva Federal. Trump ha admitido que “quizá” la economía estadounidense entre en recesión.

Horas antes de que el presidente estadounidense hiciera las recomendaciones más extremas hasta la fecha, los Estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut prohibieron los encuentros con de más de 50 personas, tal como aconsejó este domingo el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés). Estados Unidos registra más de 3.800 casos y al menos 65 muertes -dos tercios de ellas en el Estado de Washington- producto de la pandemia. A primera hora de la mañana de este lunes, el cirujano general de EE UU, Jerome Adams, dijo en el programa Fox and Friends que el país se encuentra en “un punto crítico de inflexión” y que, según las proyecciones, “ hay muchas posibilidades de convertirse en Italia”, que acumula 2.158 fallecidos.

La Cámara de Comercio presionó esta mañana a través de una carta en la cual llamaba al presidente estadounidense y al Congreso, que aún trabaja en un plan para aplacar el impacto económico que está causando la crisis, a la acción dirigida. El mayor grupo empresarial estadounidense solicitó que aprueben una ley que incluya la suspensión de algunos impuestos por tres meses y mayor flexibilidad en los préstamos a las empresas, incluidas las pequeñas y medianas. Las aerolíneas, por otro lado, solicitaron más de 50.000 millones de dólares en asistencia federal tras verse seriamente afectadas con las restricciones de viaje que han impuesto los países para atajar la propagación del virus. “Este es un problema de hoy, no un problema de mañana”, sostuvo Nicholas Calio, presidente y CEO de la asociación Airline for America. “Vamos a ayudar a las aerolíneas, esto no es su culpa”, ha dicho Trump en respuesta.

Tras varios días de negociación, el viernes pasado la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, llegaron a un acuerdo sobre un paquete de ayudas de decenas de miles de millones de dólares para ayudar a los ciudadanos. Entre las medidas acordadas figura el garantizar la gratuidad de las pruebas para diagnosticar el virus, cubrir bajas por enfermedad no remuneradas, prestaciones de desempleo, ayudas a la compra de alimentos y otras medidas.

Trump participó esta mañana en una teleconferencia con los gobernadores de los Estados en la que les dijo que no deberían depender de los respiradores otorgados por los funcionarios federales para tratar a los contagiados, sino que tienen que intentar conseguirlos por su cuenta, al igual que los ventiladores y otros equipos. “Si pueden conseguirlo más rápido por otra vía, será más fácil”, ha explicado el mandatario. “Quizá no haya respiradores suficientes, pero si no los hay, conseguiremos más”.

Mientras millones de estadounidenses se aíslan en sus hogares por precaución, el Instituto de Investigación Kaiser Permanente Washington realizó este lunes en Seattle el primer ensayo clínico de una vacuna experimental contra el virus. 45 individuos sanos, de entre 18 y 55 años, recibieron la primera inyección este lunes y recibirán una segunda en 28 días más. El doctor Anthony Fauci, jefe de la división de enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud de EU UU, advirtió de que les harán un seguimiento durante un año, por lo que antes de eso, si es exitosa, no estará disponible para uso generalizado.

El impacto del virus también ha trastocado la campaña de primarias que se encuentra en el ecuador de su proceso electoral. Los Estados de Luisiana y Georgia han aplazado sus citas, del 4 de abril a junio, y del 24 de marzo a mayo. Este martes Arizona, Florida, Illinois y Ohio tienen previsto acudir a las urnas para elegir su candidato demócrata entre el exvicepresidente Joe Biden y el senador por Vermont Bernie Sanders. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, apuntó que la cita de mañana no cumple con las recomendaciones del CDC y aconsejó cambiar la fecha para junio. La Convención Nacional Demócrata, donde se hace oficial el candidato presidencial, tiene fecha para el 13 de julio. Preguntado por los aplazamientos de las primarias, Trump afirmó que lo ve “innecesario”.

