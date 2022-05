Tropas ucranianas dañan barco de la marina rusa en el Mar Negro (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo.Las fuerzas ucranianas han dañado un moderno barco logístico de la marina rusa en el Mar Negro, incendiándolo, dijo el jueves un portavoz de la administración militar regional de Odesa, en el sur de Ucrania.

El portavoz Serhiy Bratchuk aseguró en una publicación en línea que el Vsevolod Bobrov había sido alcanzado cerca de la Isla de la Serpiente, un escenario de combates en días recientes, pero no dio detalles.

La pequeña isla está situada cerca de la frontera marítima de Ucrania con Rumania.

Thanks to the actions of the Ukrainian military in Black Sea, another ship of the Russian Navy caught fire — the logistics ship Vsevolod Bobrov, the spokesman of the Odesa regional military administration Serhiy Bratchuk said.

According to him, this happened near Snake Island. pic.twitter.com/Urz0c7coal

