Tribunal da revés a Susana Harp y confirma a Salomón Jara como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca (21:50 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon la impugnación de la senadora Susana Harp Iturribarría y confirmó a Salomón Jara Cruz como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca.

Los magistrados declararon improcedente el recurso promovido por la senadora Susana Harp Iturribarría, en materia de impugnación, dejando en firme la candidatura de Salomón Jara Cruz por el Partido Morena a la gubernatura de Oaxaca.

En la sesión pública no presencial, el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, declaró como improcedente el recurso promovido por la senadora Susana Harp Iturribarría que había impugnado esta designación.

“En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales se resuelve, se confirma la sentencia impugnada y en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales se decide revocar parcialmente la determinación del tribunal local relacionada con la posible violencia de género en contra de la actora, y se ordena remitirla al instituto local en términos de la ejecutoria y se ordena la apertura del incidente de la sentencia 116 del 2020 y se ordena a los partidos políticos y al INE atender los efectos señalados en la sentencia, en los juicios para la protección de los derechos electorales se resuelve acumular los juicios, se desecha la demanda y se confirma la resolución impugnada”, sentenció.

Con esta resolución, el TEPJF también respetó la primera resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Desde el inicio de su participación, el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien había presentado un proyecto para anular la precandidatura de Salomón Jara Cruz, evidenció la falta de cumplitud en todo el proceso para la selección del candidato a la gubernatura en Oaxaca.

Argumentó que hubo una simulación en un proceso que parecía ser más una competencia y que al final se vio de manera unilateral con un único candidato.

“Susana Harp impugna que la designación de Salomón Jara como coordinador de la defensa de la 4T lo posicionó frente a la militancia, lo que provocó que la ciudadanía lo favoreciera, esto se entiende como un inicio anticipado, generando una ventaja indebida”, aseguró.

A su juicio, expuso que existieron vicios para la elección del candidato, ya que Morena no dio a conocer porque no había una preferencia hacia las mujeres, no se publicaron los perfiles de los candidatos y tampoco se analizó quien podía ser el mejor perfil.

Insistió que debió de haber un piso parejo e igualdad de condiciones para que se cumpliera la paridad de género.

La magistrada Mónica Soto Fregoso, expuso con este caso la necesidad de que los partidos políticos regularicen sus procesos de selección para procesos electorales futuros.

Recordó que la reforma del 2019 estableció el principio de paridad en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado, por lo que se había avanzado en la brecha de la desigualdad y paridad de las mujeres.

Pero lamentó que desde la fundación del estado de Oaxaca ninguna mujer ha sido gobernadora, lo que mostraba falta de acceso a las mujeres para la alternancia de género.

Por su parte, el magistrado Indalfer Infante González, no compartió el sentido del proyecto presentado, al señalar que en cuestión de paridad había pruebas de que Morena si había atendido a este criterio además de la competitividad para establecer las precandidaturas.

Parte de esto, explicó, es que se atendió a este mecanismo de competitividad y designó a un hombre y una mujer en Oaxaca y Quintana Roo como precandidatos.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes, también se apartó de la propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, al sostener que la igualdad sustantiva se había materializado en la paridad de género.

“El querer aplicar el principio de alternancia en Morena solo en un estado, atendiendo este criterio tendría un efecto en las demás candidaturas que impactaría en los principios de certeza de los demás estados”, manifestó.

Dijo que se estaba particularizando una medida que pretendía beneficiar a todas las mujeres.

En ese mismo sentido, el magistrado Felipe de la Mata Pizarra, sostuvo que el partido Morena había seguido los requerimientos, además de que las reglas por parte de Harp Iturribarría no fueron impugnadas en el momento oportuno por lo que exigirle ahora a Morena y los demás partidos políticos que postularan mujeres vulneraba los lineamientos de esta contienda electoral.

Por esta razón, pidió que a partir del próximo proceso electoral se emitan reglas claras para garantizar la paridad de género por parte de los partidos políticos para que postulen a mujeres a candidaturas ganadoras.

En su intervención, la magistrada Janine Otálora Malassis, criticó la omisión del Congreso de Oaxaca de no acatar el mandato de paridad, al no emitir leyes para la alternancia, que tenía como consecuencia que no se cumplieran las normas para este proceso electoral.

“Por eso es necesario reconocer que estás omisiones no vuelvan a presentarse en procesos electorales posteriores”.

Al final, el magistrado presidente puntualizó que el Instituto Nacional Electoral había establecido los acuerdos generales para garantizar el principio de paridad, por lo que si esta medida no fuera eficaz no se podría implementar en las demás entidades federativas.

Insistió que no se justificaba los argumentos de la senadora porque en este proceso el INE lo había determinado en su acuerdo y en el 2021 se había comprobado su eficacia para los procesos electorales.

El partido manifestó que con esta sentencia el Comité Estatal de Morena en Oaxaca tiene candidato para el próximo proceso electoral local, cumpliendo con todas las normatividades emitidas por las autoridades electorales, incluyendo en el proceso de selección el principio constitucional de paridad e igualdad, avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

