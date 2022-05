Trece víctimas se niegan a recibir acuerdo reparatorio por colapso en Línea 12 del Metro CDMX (10:00 h)

Como parte de la justicia restaurativa a las víctimas y sus familias, el gobierno de la Ciudad de México informó que se ha firmado acuerdo reparatorio con 116 familias, que representan el 91%, por un conjunto de 300 millones de pesos, y que faltan 13 víctimas por aceptar el acuerdo.

“Yo no he llegado a ningún acuerdo, no he aceptado ningún tipo de acuerdo ni firmado. No me van a callar la boca con 100 mil no con 200 mil pesos, ni con un millón y además quiero dejar un precedente la Ciudad de México necesita que sus habitantes alcen la voz porque si no jamás va a haber un cambio”, afirmó Daniel Hernández, víctima del colapso.

“Lo más importante para mí es que esto no vuelva a repetirse”, insistió el joven Sergio Santiago Pino.