“Traumatismo craneoencefálico”, la posible causa de muerte del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. De acuerdo con las primeras indagatorias, la posible causa de muerte del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis habría sido traumatismo craneoencefálico, según informó el reportero Fernando Cruz.

El cuerpo fue localizado en días recientes dentro del canal de aguas negras La Compañía, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. Las autoridades investigan si se trata del sacerdote que desapareció el pasado 27 de octubre en Tultepec.

La Fiscalía realiza pruebas genéticas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que continúa con los estudios genéticos para determinar la identidad de la víctima y establecer si corresponde al párroco reportado como desaparecido.

Además, se llevan a cabo peritajes forenses y diligencias ministeriales para determinar cómo ocurrieron los hechos y si el traumatismo fue resultado de una agresión o un accidente.

La FGJEM mantiene abierta una carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio, mientras se espera el resultado de las pruebas que permitan confirmar la identidad del cuerpo.

El caso ha generado gran consternación en la Diócesis de Cuautitlán y en la comunidad de Tultepec , donde el padre Ernesto Baltazar realizaba su labor pastoral antes de desaparecer. Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni posibles móviles del hecho. Publimetro

