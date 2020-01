Trasciende en el extranjero desordenada transición del Seguro Popular al Insabi: Francisco Garfias (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de enero. El desorden que ha caracterizado la transición del Seguro Popular al Instituto de la Salud Para el Bienestar, el famoso Insabi, ha llamado la atención hasta en el extranjero.

Recibimos ayer el reporte sobre México del Grupo Eurasia, especializado en detectar riesgos políticos para inversionistas en todos los continentes. Habla del tema bajo el título: El lanzamiento del nuevo sistema de salud enfrenta desafíos y genera críticas. Dice: “El gobierno (de Andrés Manuel) hizo la transición oficialmente a un nuevo sistema de salud conocido como el Instituto Nacional de Bienestar. Pero hay informes de inconsistencias en la provisión de servicios”. El Insabi, todos los sabemos, apenas arrancó en lugar del ya extrañado Seguro Popular, para prestar servicios médicos a quienes no tengan seguro social. Está destinado a ser una institución general que ofrece servicios médicos y medicamentos gratuitos.

El Grupo Eurasia acota: “Ha habido informes de confusión sobre las tarifas de los servicios. El gobierno dijo que son gratuitos, pero muchos hospitales siguen cobrando a los pacientes. Según algunos informes, las tarifas realmente han aumentado”. Cabe aclarar, sin embargo, que el Hospital México es honrosa excepción. Ha devuelto a familiares de los pacientes atendidos la diferencia lo que se cobró de más en relación con lo que pagaban en el Seguro Popular.

“Otros desafíos –continúa el reporte de Eurasia– incluyen la calidad de los servicios y la escasez de medicamentos. Como resultado, ha habido muchas críticas con respecto a la transición y algunos gobernadores (Aguascalientes, por ejemplo), dicen incluso que intentarán traer de vuelta el Seguro Popular a sus estados”.

La rebeldía del panista Martin Orozco de no firmar el convenio para llevar el Insabi a Aguascalientes ya tuvo una repuesta positiva de López Obrador. El Presidente dijo que los estados no están obligados a sumarse a ese Instituto. “Es voluntario, no obligatorio”, señaló. No por eso les va a escatimar recursos que por ley les corresponden. Otros siete estados tampoco han firmado la carta de intención para adherirse al Insabi.

El reporte concluye: “La transición al nuevo sistema de salud enfrenta desafíos y la implementación del plan llevará tiempo, pero si se resuelven, el impacto político será limitado”.

*Muy arrepentidos deben de estar los bajacalifornianos por haber elegido a Jaime Bonilla como su gobernador por dos años. El empresario, postulado por Morena, lleva apenas dos meses 11 días en Palacio de Gobierno y no sólo ya enfrenta escándalos de moches –que costaron la chamba al oficial mayor, Jesús Núñez Camacho, y a su secretaria del Bienestar; Gissel García Soberanes— sino que a los habitantes de ese estado ya les metieron impuestos adicionales a la gasolina y al gas, que les pega en los bolsillos. Desde Tijuana nos llegó el reporte de que los diputados de Morena establecieron un impuesto adicional de 2.5% a esos combustibles en una sesión celebrada pasada la media noche, hace pocos días.

Además, incrementaron el Impuesto sobre la Nómina casi en 1%, sin hacer consultas con los afectados, lo que provocó serias molestias entre los empresarios. Las organizaciones empresariales aseguran que les habían prometido que no habría más impuestos “y hasta ahora ha sido todo lo contrario” sostiene la Canacintra local. Ésas y otras organizaciones hicieron ya un pronunciamiento en contra de ese incremento al ISN.

La reacción del gobernador Bonilla no fue la mejor en un estado –y en el país mismo– que requiere del esfuerzo de todos para superar rezagos.

“Lo que pasa es que no quieren pagar impuestos todos los que están ganando y se han hecho ricos a raíz del mismo pueblo y lo único que les digo es paguen una parte proporcional”, dijo el mandatario. Y más: “Si estás ganando el 100%, paga el 2.5% para que tengas lo que tanto demandas, que es seguridad en las calles, que tanto estás pegando de gritos, tanto te estás quejando que no hay agua, no hay porque no existe infraestructura ni hay, porque todo se lo robaron”. La cosa es que no hay armonía entre los bajacalifornianos y su gobierno.

Súmele que colegas que viven en aquel estado nos dicen que en el lapso que lleva en el poder, Bonilla ha logrado lo inimaginable: una posible coalición entre el PRI y el PAN para las elecciones en 2021.

¡Y Bonilla se quiere quedar cinco años, con la bendición de Morena y más allá!

