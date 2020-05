Trascendidos y rumores del 9 de mayo (10:55 h)

La razón

¿Serán los números o la forma en que se han comunicado, el origen del problema?, nos preguntan, luego de que tres medios internacionales se unieran al conjunto de voces, no forzosamente políticas, que plantean reservas sobre su manejo. El lío, nos dicen, radica en que las metodologías de cuantificación son primero reivindicadas en lugar de otras… y de pronto son relegadas por no ser importantes para el momento de la pandemia. Por eso el reconocimiento del subregistro de decesos por parte del subsecretario Hugo López-Gatell, nos dicen, parece una fuga hacia adelante, sobre todo porque va acompañado de un mensaje: “el conocimiento en salud no se construye nada más contando casos y contando muertes”. ¿O estará ya zanjado el debate sobre las cifras?

• México, en vacuna y tratamiento

Buena noticia la de que México ya participa no sólo en las investigaciones tendientes a elaborar una vacuna contra el Covid-19, para las cuales donó un millón de euros. También lo es el que siete pacientes de nuestro país, que son atendidos en el Instituto Nacional de Nutrición, formen parte de los protocolos médicos para avanzar en el desarrollo de un tratamiento basado en el Remdesivir, fármaco de la empresa Gilead, con la que nuestro país ha buscado aproximación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard. La participación de México, nos aseguran, nos podría poner varios lugares adelante en la fila para eventualmente acceder al medicamento, en caso de que se comprobara su efectividad.

• El mandato de Bonilla

Faltan sólo unos días para que uno de los temas políticos más importantes de los últimos meses tenga resolución: el de la definición del mandato del gobernador de Baja California en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos hacen ver que en la víspera de que los ministros decidan si el periodo será de dos o cinco años, se dio a conocer una nueva encuesta, ahora de Massive-Caller, en la que la mayoría de los bajacalifornianos respalda que sean cinco años. El argumento central de defensa del Congreso de la entidad, expuesto por el jurista Ángel Junquera, es que éste tomó una decisión autónoma fundamentada en lo que los abogados denominan “libertad configurativa del legislador”. El lunes, pues, es el día.

• Harp, a Oaxaca contra el Covid-19

Es buena noticia para Oaxaca, nos comentan, el que desde Palacio Nacional se designara a la actual senadora morenista Susana Harp como representante del Gobierno federal en esa entidad con la tarea de coordinar los esfuerzos de atención a la pandemia por el Covid-19. Susana Harp conoce muy bien la entidad, nos dicen, y ayer recibió el respaldo de personajes del sector social y político de cara a la nueva encomienda. Se trata de un reto importante, central para el manejo general de la pandemia pues los estudios prospectivos elaborados por las autoridades sanitarias federales ubican a Oaxaca dentro de un conjunto de estados en los que se reforzarán medidas para evitar más contagios y decesos.

• Acusan góbers golpe de 2,000 mdd

Nada felices están los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Coahuila, Miguel Riquelme; y de Durango, José Rosas Aispuro; con el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía, con el que se suspenden proyectos de energías renovables. De acuerdo con el primero, las afectaciones económicas a sus entidades es de dos mil millones de dólares y sólo para Tamaulipas representa la pérdida de mil 229 millones de dólares de inversión en proyectos eólicos. Por cierto que tras acusar recibo de la decisión, el mandatario estatal se refirió al tema del pacto fiscal a pregunta de los reporteros y lamentó “la hostilidad que estamos recibiendo por parte de la Federación”. Uf.

• Contra la violencia de género

Quien alzó la mano para denunciar que la violencia contra las mujeres va al alza durante el confinamiento fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. En un mensaje que difundió en su cuenta de Twiter, la panista alerta que la contingencia exacerbó otra pandemia, la de la violencia doméstica contra mujeres y niñas, quienes se encuentran encerradas con su agresor. Y es que hay que recordar que el número de carpetas por violencia familiar, contra la mujer o en pareja creció 14 por ciento más en marzo de este año respecto al mes anterior. Rojas, en un argumento opuesto al del Presidente, recuerda que el 8 de marzo las mujeres alzaron su voz en las calles y ahora no pueden bajar la guardia.