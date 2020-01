Trascendidos y rumores del 9 de enero (07:00 h)

La Razón

La inseguridad del penal de Cieneguillas terminó por rebasar al que hasta ayer fue su director por año y medio, Antonio Solís Álvarez. Y es que no es cosa menor la falta de gobernabilidad que había en el Cereso y que propició dos riñas en un lapso de dos días, pero además la facilidad con la que las armas, con las que mataron a 17 internos, hayan ingresado a la prisión gracias a la colusión de custodios corruptos. Por eso es poco entendible que el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, haya reconocido ayer el trabajo de Solís Álvarez, luego de que anunció su relevo por el militar en retiro, Ignacio López Flores. ¿Será que no está bien enterado de la situación?

• Deuda de Pemex ya no quita el sueño a OCDE

Algo debe estar haciendo bien el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, que el titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, señaló ayer que los vencimientos de deuda de la petrolera ya no es algo que quite el sueño. Y es que no sólo trasciende el refinanciamiento de la deuda, la OCDE ve como buena señal que se capitalizó a Pemex con 100 mil millones de pesos. Al parecer para Gurría la 4T tomó cartas en el asunto, eso sí, señaló que aún hay pendientes como remontar las cifras de la inseguridad y la productividad.

• Se patina la Conade

Vaya embrollo el que ocurrió ayer luego de que la Comisión Nacional del Deporte diera a conocer en sus redes sociales la muerte del clavadista y medallista olímpico Carlos Girón. Y es que la noticia resultó falsa, pues la hija del atleta mexicano, Silviana, contactó a la agencia Notimex para desmentir la noticia y aclarar que su padre se mantiene con vida. Sin embargo, la fake news movilizó a las redacciones de muchos medios de comunicación, que hicieron circular la información que se presumía verídica. Poco después, la Conade borró el tuit y publicó otro para hacer las respectivas aclaraciones.

• Estrena Guerrero otra playa incluyente

La entidad está de manteles largos, pues ya cuenta con la segunda playa incluyente para que personas con capacidades diferentes puedan disfrutar del sol, la arena y el mar de manera segura y adecuada. Se trata de Playa Quieta, en Ixtapa-Zihuatanejo, uno de los destinos de mayor turismo en el estado. Lo interesante de este espacio, que ayer inauguró el gobernador Héctor Astudillo, es que tiene sistema Braille en señalamientos de calles, hoteles y menús de restaurantes, entre otros beneficios; además, terapeutas del Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero capacitaron a salvavidas. De esta manera, Guerrero avanza en la inclusión, pues hay que recordar que en 2018 el mandatario inauguró la primera playa de este tipo en Bahías de Papanoa, en Tecpan de Galeana.

• Desde hoy, 12 años a quien ataque con ácido

Así que hoy entran en vigor las nuevas penas por ataques con ácido a mujeres, toda vez que ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el decreto con las reformas al Código Penal local, en las que quedó establecido que los agresores alcanzarán hasta 12 años de prisión. Un logro, cabe destacar, del Congreso capitalino para evitar que este tipo de acciones deleznables queden sin castigo. Por cierto que ayer, desde la tribuna del Congreso, diputados hicieron un llamado a la Fiscalía de Oaxaca para que proceda legalmente contra el exdiputado Juan Vera Carrizal, por el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, quien fue agredida desde el pasado 9 de septiembre.

• Desorden en el Insabi

A ocho días de haber comenzado formalmente a operar en el país, el Insabi ha generado más inconformidades de los usuarios que antes eran atendidos en el Seguro Popular, luego de que en varios centros de salud y hospitales disminuyó tanto el personal como la atención y, al parecer, lo único que ha aumentado son las cuotas de recuperación. Antes del 29 de noviembre de 2019, fecha en la que se oficializó que sustituiría al Seguro Popular, en la Cámara de Diputados hubo un fuerte cabildeo promovido principalmente por la bancada de Morena, para que Hacienda autorizara más recursos para operar en el país, sin embargo, arrancó con 40 mil millones menos de los solicitados. En esos días, se afirmaba que sería una atención universal gratuita, aunque nadie mencionó que sería sólo en consulta y medicamentos, además de que se mantendrían las cuotas de recuperación, de acuerdo al tratamiento y poder adquisitivo del paciente o su familia, por lo que hasta el día de hoy, los diputados no saben qué se cobra y qué no. En sí, no saben qué aprobaron.