Trascendidos y rumores del 9 de abril (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril.

Ahora fue el Estado de México el que se adelantó a recomendar el uso de cubrebocas al salir de casa. Resulta que la administración encabezada por Alfredo del Mazo informó anoche que se trata de una medida que ha sido eficiente en otros países del mundo, especialmente de Asia. “Cuando estén en el transporte público, en sus centros de trabajo, cuando estén caminando en la calle”, especificó el mandatario estatal a sus gobernados. La medida ha sido adoptada por varias entidades ante la falta de un lineamiento unificado a nivel nacional, y también, nos dicen, a que nuevos conocimientos sobre el virus y su forma de prevenir su contagio se van agregando paulatinamente..

• El llamado de Quirino

Nos comentan que, en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz no para en las acciones y los llamados para que sus gobernados atiendan la instrucción de quedarse en casa. Apenas ayer en sus redes sociales difundió un video en el que asegura que desafortunadamente aún hay personas que piensan que el contagio no es posible, o que dicen que no les va a pasar nada. “Hay que tener mucha conciencia”, les pidió Ordaz Coppel. Nos hacen ver que ojalá los ciudadanos atendieran su llamado, pero también uno que otro funcionario de su cercanía y confianza, estos últimos para atender los compromisos adquiridos que refuerzan la estrategia estatal. “Éstos son días en los que tenemos que reforzar”, pidió el mandatario.

• Donaciones: el verde no da color

Así que luego de valorar deudas, compromisos y dinero en caja y sentir el apretón que viene desde Palacio, para tomar una determinación, la dirigencia nacional del PT se sumó a la convocatoria del Ejecutivo federal para entregar 50% de sus prerrogativas durante la emergencia sanitaria que se vive en el país, situación que en diciembre pasado rechazaron al sumarse con el bloque opositor en la Cámara de Diputados, mientras que el líder del PVEM, Carlos Alberto Puente, comenzó desde ayer los días de guardar y desapareció sin dar su postura. A ver si para la Pascua ya tiene respuesta este otro partido aliado de Morena.

• De góbers, tregua en Segob

Nos comentan que la tercera reunión fue la vencida para que gobernadores del Centro y Occidente del país, se dieran un “abrazo virtual” en torno a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al canciller, Marcelo Ebrard. Y esto porque acordaron un cierre de filas para las próximas tres semanas cuando se espera el latigazo fuerte por la expansión del virus en el país. En el encuentro privado se aclaró que no son reclamos, sino preocupaciones sobre los temas de salud, seguridad y economía, por lo que esta vez, hasta el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fue mesurado y conciliador, nos aseguran.

• Túneles sanitizantes, ¿y el gasto?

Con la novedad para algunos municipios en el país y alcaldías en la CDMX que contrataron la instalación de túneles sanitizantes, de que el gasto fue inútil. Y quienes incluso los presumían como una alternativa viable en su estrategia contra el coronavirus, ayer fueron advertidos por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que su utilización incluso podría ser contraproducente porque podría dispersar el virus o provocar algún daño a la salud de las personas que pasan por ellos, por el hecho de que pueden aspirar alguna sustancia desinfectante. Así que a ver qué hacen en Escobedo, Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Mérida, Chihuahua, Mexicali, Hermosillo y Tlalpan, que hasta los presumían.

• En CNDH, primer caso

La noticia es que siguen avanzando los contagios de coronavirus y ahora fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, la que reportó su primer caso, el cual se dio en la oficina de la Segunda Visitaduría y la persona que resultó positiva no es considerada un caso grave y desde el 24 de marzo está en su casa. El caso, de acuerdo con un comunicado oficial. En ese organismo están aplicando la política de quédate en casa, aunque también tienen guardias. Así que hoy estaría trabajando en el lugar una brigada de sanitización.

