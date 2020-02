Trascendidos y rumores del 8 de febrero (07:10 h)

La Razón

Algo bueno deben estar haciendo los gobernadores de Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato y Durango que tienen contentos a sus gobernados. Y es que en una encuesta de Arias Consultores, realizada en el mes de enero, los mandatarios salieron muy bien evaluados en varios rubros. Por ejemplo, con mayor aprobación, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca ocupa el sitio 3; el queretano Francisco Domínguez, 8; el duranguense José Rosas Aispuro, 9; y el guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez se ubica en el 14. En la confianza que inspiran, García Cabeza de Vaca está en lugar 4, Domínguez, 6; Rosas Aispuro, 7, y Diego Sinhue, 13. Pero si de mejora en la economía y generación de empleo hablamos, Tamaulipas ocupa el 5, Querétaro 6; Guanajuato 9 y Durango 13. Ya se ve que el apretón a sus respectivos equipos de trabajo está dando frutos.

• El mensaje de Salgado a Polevnsky y Luján

En medio del desbarajuste político que ha vivido Morena en las últimas semanas, a Yeidckol Polevnsky y a Bertha Luján se les abrió otro frente. Y es que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado, Félix Salgado Macedonio, “abrió” a la secretaria general del partido y a la presidenta del Consejo Nacional al pedirles que mejor “se hagan a un lado” y entiendan que todo plazo se cumple, ¡zas! Eso sí, inmediatamente el legislador guinda dice que no se pone de parte del recién elegido presidente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, sino que todo este embrollo de pugnas por la dirigencia nacional de Morena no tienen, dice, nada contento a ya saben quién.

• Miss Moni acepta responsabilidad

Anoche fue un día importante en el caso de las víctimas que perdieron la vida tras el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y es que la directora de la escuela, Mónica García Villegas, aceptó su responsabilidad en la muerte de los 19 pequeños y siete adultos. Dicen que su decisión podría darle una posible ventaja, pues su defensa ya solicitó un juicio abreviado, lo que, en teoría, le proporcionaría una menor condena. Pero no puede echar campanas al vuelo, pues aún falta otra audiencia donde se sabrá si el juez de control le permite llevar un juicio abreviado o le abren un juicio oral. Ya se verá.

• “No soy yo… ¿o sí? ”

La senadora Jesusa Rodríguez tomó con buen ánimo un video que se viralizó en redes sociales, donde una persona muy similar a ella físicamente y enfundada con una falda de porrista, baila con mucha enjundia una danza regional. Como respuesta, la legisladora de Morena, siguiendo el juego y viendo el video desde su celular, se cuestionó si sería ella o no quien baila tan rítmicamente con la frase: “Sí soy yo. No, no soy yo, ¿o sí?”. Lo curioso de todo este asunto es que algunos políticos y escritores se la creyeron, y en sus cuentas de Twitter hicieron comentarios de desaprobación. Y mientras son peras o manzanas, Jesusa volvió a estar en la polémica a la que ya nos está acostumbrando.

• Evita GN que 13 mil cartuchos circulen en el país

Buen golpe el que dio ayer la Guardia Nacional contra el tráfico de armas, pues en dos operativos pudo frenar el paso de 13 mil 350 cartuchos útiles de grueso calibre en Chihuahua. Ambos decomisos se realizaron en Ciudad Juárez, aunque en lugares distintos, y en los dos, el cargamento venía en cajas de cartón ubicadas en las cajuelas de los vehículos, e ingresaba a nuestro país proveniente de Estados Unidos. Por lo visto, las autoridades mexicanas pudieron parar el gol, luego de que en el vecino país no vieron la llegada del balón ni con lentes.

• Felicita al cumpleañero

Quien se dio un tiempecito para felicitar al periodista Joaquín López-Dóriga fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que el comunicador celebrara su cumpleaños. En su cuenta de Twitter, la encargada de la política interna del país subió una fotografía con López-Dóriga y donde se observa la gran amistad que tiene con el Teacher, a quien calificó como un buen amigo. Sin duda se ve que su amistad crece y no se detiene a pesar del paso de los años. Desde esta redacción también le enviamos una felicitación al periodista.