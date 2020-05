Trascendidos y rumores del 7 de mayo (08:30 h)

La Razón

Nos decían ya que al subsecretario Hugo López-Gatell lo ven cada vez más a gusto en su faceta no sólo de médico y técnico sino de político. Ayer decidió subirse al ring con el exsecretario de Salud, José Narro, quien antes cuestionó si es real el aplanamiento de la curva epidémica. El funcionario federal aprovechó una pregunta en la conferencia de anoche, para referirse al exrector de la UNAM: “Fue dirigente político en el PRI y luego ya no lo sé, ya no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar y me parece un individuo respetable”. Y luego, cuando parecía que ya lo había soltado, insistir al momento de hablar de los 307 hospitales abandonados en el sexenio anterior: ahorita me acordé del doctor Narro. Uf.

• La carrera en Zacatecas

Nos informan que salieron ya los resultados de la más reciente medición que realizó la casa Massive-Caller sobre las preferencias en Zacatecas rumbo a la elección del año entrante y el partido que mantiene la ventaja en la entidad es Morena con 28 por ciento, seguido del PRI con 19.7 por ciento. Entre los contendientes posibles por ese instituto político el aspirante que suma más apoyos es David Monreal, hermano de Ricardo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. David Monreal trae 34.9 por ciento de preferencias que le dan una cómoda ventaja de más de 25 puntos sobre su más “lejano” perseguidor. Por lo que vemos el impulso de David trae en la sumatoria más votos de diferencia con el PRI que su propio partido.

• La polémica que desató Lilly Téllez

Y fue la senadora Lilly Téllez la que ayer prendió el debate con un mensaje cortito relacionado con las redes sociales y la concepción que de éstas tendría la 4T, el movimiento del que recién se separó, si de alguna forma se pudiera interpretar su salida de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Resulta que la legisladora escribió: “En campaña: Benditas redes sociales. En el poder: malditas redes sociales”. Y lo hizo el mismo día en el que la conferencia mañanera fue espacio para la denuncia de la proliferación de la infodemia; es decir, la propagación de noticias falsas o inexactas, y que será el preámbulo para eventualmente hablar de las estrategias de propagación de mensajes y campañas a través de bots, según anticipó el Presidente, quien esta semana ha hecho planteamientos críticos a Facebook y a Twitter. De ahí el revuelo que causó el tuit, ése sí libre, de la senadora Téllez.

• El senador y la “fiesta fifí” en contingencia

Una gran carretada de críticas por su incongruencia política —“fifí”— y por irresponsabilidad en la crisis sanitaria se llevó ayer el senador morenista Gerardo Novelo. Esto, luego de que una asociación de Ensenada difundiera el video de una fiesta realizada en plena contingencia, en la que la hija del político bajacaliforniano y su pareja revelan el sexo de su bebé. En las imágenes se aprecia el vuelo de un helicóptero que de pronto suelta un polvo rosa y desata la algarabía de decenas de personas que se abrazan y festejan, desdeñando las políticas de sana distancia establecidas por las autoridades federales y locales. Novelo ya ofreció disculpas y aclaró que no estuvo ahí, aunque nos comentan que a ver cómo toman el mensaje sus paisanos, pues en la entidad las autoridades estatales están haciendo frente a la pandemia, pero los familiares del senador andan en otro canal.

• Barbosa, otro mensaje rudo a la Federación

Al que nuevamente están viendo con cierta extrañeza desde el centro es al gobernador morenista Miguel Barbosa, quien ahora acusó que le quieren “mandar enfermos” de otras entidades a Puebla. El señalamiento lo hizo tras advertir que los datos sobre ocupación hospitalaria dados a conocer la víspera en una conferencia nocturna del subsecretario Hugo López-Gatell, según los cuales hay un 87 por ciento de disponibilidad de espacios no son ciertos. Barbosa afirmó que se trata de una estrategia, porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México, y se apuró a advertir que “aquí vamos a cuidar a los poblanos, nadie nos ha ayudado y aquí nos vamos a ayudar solos”. Otro mensaje rudo dirigido a la Federación.

• Vila se “pone xux”

Mientras en varios rincones del campo mexicano se quejan de que no hay apoyo por la pandemia de Covid-19 y en algunas zonas rurales ni siquiera creen que exista el coronavirus, aunque ya resienten el impacto económico, nos cuentan que en Yucatán Mauricio Vila no está dejando descuidado ningún frente. Cosa de ver cómo el gobernador amarró con la Sectur hacer una edición digital del Tianguis Turístico este año y en la primavera del 2021 celebrar el evento que no se pudo realizar por la pandemia. Nos dicen que esto ocurrió en la mañana y por la tarde Vila, acompañado de su secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza ya estaba entregando apoyo económico a 900 productores de henequén para sobrellevar la contingencia. Como dicen por allá, “se está poniendo xux”. Buzo, pues.