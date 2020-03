Trascendidos y rumores del 6 de marzo (07:00 h)

La Razón

Se desataron la tensión y por momentos el caos ayer, en el Senado, tras la denuncia que hizo en la tribuna el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, por el hallazgo de micrófonos en la sala de juntas de su partido. La acusación, con todos los elementos para generar un fuerte impacto: lo que serían las pruebas en las manos del acusador. Pero también la cadena de custodia perdida y la escena del presunto ilícito alterada. La denuncia por espionaje, nos dicen, de pronto empezó a tener contraparte entre los que alegaban un montaje. La sesión cancelada, una sombra de duda sobre el origen de la denuncia, dos temas como cannabis y outsoucing nuevamente atorados y, de pronto, el Senado con puertas cerradas en donde nadie entraba y nadie salía. ¿Y ahora qué sigue?

• Logro en el caso Abril

Buena señal, la detención, por parte de la SSC, de los dos presuntos asesinos materiales de Abril Pérez, cuyo homicidio encendió la ola de indignación y alimentó las protestas de grupos feministas en reclamo de mayor seguridad. La policía capitalina, a cargo de Omar García Harfuch, revisó decenas de cámaras y realizó la búsqueda para lograr las capturas que, se espera, puedan aportar datos para llegar al presunto autor intelectual, quien sería, de acuerdo con algunas de las hipótesis de la indagatoria, el exesposo de Abril. Con las capturas, nos dicen, se ataca la idea de que los casos de feminicidio quedan siempre en la impunidad y queda por dar el golpe mayor para que todos los responsables sean enjuiciados.

• Proyecto clave en Guanajuato

El que rindió su segundo informe fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quien aprovechó para dar cuenta de las acciones de su administración en materia de seguridad, salud y desarrollo social, y en particular, para destacar las educativas, entre las que sigue figurando como nodal para el tema de la innovación tecnológica el proyecto de la Ciudad Digital Bicentenario. Dicha propuesta incluye un trabajo coordinado con varias universidades del país y con la empresa Microsoft. En el mismo rubro, el panista dio cuenta que más de cuatro mil universitarios guanajuatenses se preparan actualmente en EU, China, Canadá, Francia, Inglaterra y Alemania, con becas del estado. Una apuesta fuerte por el futuro.

• Apoyan, pero hay descuento

En redes sociales, empleados de la Sedatu critican que en sus pronunciamientos públicos, el titular de esa dependencia, Román Meyer Falcón, ha expresado su apoyo a la protesta de #UnDíaSinMujeres del próximo 9 de marzo, pero en privado, es decir, en la nómina, se les advirtió que perderán su premio de puntualidad todas aquellas personas que ese día decidan no acudir a esas oficinas, en cuya planta laboral un 52 por ciento corresponde al sector femenino, por lo que exigen al secretario dar plena libertad, como lo dijo ayer, a quienes decidan sumarse al paro, porque, de lo contrario, se convertirá en un día sin premio económico. Uf.

• Precedente en San Lázaro

Respuesta inmediata que marcó un antecedente, la que se dio en la Cámara de Diputados tras la denuncia de un caso de acoso. Resulta que desde ayer ya no labora el médico señalado de la falta. El mensaje que se manda es que no se tolerarán este tipo de acciones y que quien las cometa perderá su trabajo de manera inmediata. La corroboración del cese lo hizo la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez, quien dijo que la decisión no se tomó a la ligera: “tenemos pruebas contundentes y varias víctimas, por eso es que esa decisión la tomamos muy seguros de lo que estábamos haciendo”. Si hay más casos, nos dicen en el órgano legislativo, que vayan poniendo sus barbas a remojar.

• Nuevo SOS desde el INE

Una nueva advertencia sobre la situación por la que atraviesan los órganos autónomos lanzó ayer el presidente del Consejo del INE, Lorenzo Córdova, para quien éstos se encuentran bajo riesgo de captura o desaparición a causa de una asfixia presupuestal. Para el funcionario electoral, la prueba de lo anterior es lo ocurrido con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o con los órganos electorales locales los cuales, acusó, sólo recibieron gasto para trabajar hasta junio o julio. “La captura de los órganos autónomos se presenta cuando existen mayorías legislativas, pues hay la tentación de ejercer esas mayorías, aunque hayan sido producto de elecciones democráticas”, sentenció, ahora, desde un foro académico.