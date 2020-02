Trascendidos y rumores del 6 de febrero (07:45 h)

La Razón

El que continúa su acompañamiento a gobernadores para coordinar tareas en temas de combate al crimen es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Ayer en Querétaro, y luego de asistir a la ceremonia por el 103 aniversario de la Carta Magna aprovechó que el mandatario de Quintana Roo, el panista Carlos Joaquín González, también había acudido al evento, para tener una reunión de trabajo. Y es que el martes, Durazo recibió a seis gobernadores de Morena para atender temas sobre sus zonas más conflictivas. Así que no es de extrañar próximos encuentros con los demás mandatarios para reforzar la estrategia de seguridad y poder restablecer la paz en el país.

• Adiós a “puentes”, hola a menos derrama económica

Que fueron varios alcaldes a quienes la noticia de que los fines de semana largos puedan desaparecer no les cayó nada bien. Y es que los municipios que gobiernan son de los principales destinos turísticos del país, como Acapulco, donde gobierna la morenista Adela San Román, pues tan sólo el puente por el Aniversario de la Revolución Mexicana del pasado noviembre le generó una ocupación hotelera de 90 por ciento e ingresos de la nada despreciable cifra de 350 millones de pesos. Así que dicen que anda algo preocupada. Y en la misma vía se encuentran los alcaldes de Malinalco, el perredista Roberto Cabañas; el de San Miguel de Allende, el panista Luis Alberto Villarreal o el de Cuernavaca, el morenista Antonio Villalobos Adán. A ver si esta iniciativa no logra unir por defender sus ingresos hasta a los que no se llevan.

• Los dos presidentes de Morena

Pues que se avecina un encontronazo en Morena, pues resulta que el Instituto Nacional Electoral reconoció a Yeidckol Polevnsky como dirigente nacional del partido porque, dice, no ha recibido notificación alguna sobre la renovación en la dirigencia. ¿Y entonces, Alfonso Ramírez Cuéllar, qué? Pues el nombrado presidente interino de Morena acudirá hoy al organismo electoral para pedir que se le registre como dirigente provisional, ¡vaya! Aunque ninguno de los dos puede cantar victoria aún, pues también dice el INE que en caso de ser notificado de algún nombramiento se llevará al menos 20 días para verificar. Eso sin contar con el recurso que Polevnsky interpuso ante el TEPJF donde acusa una supuesta ilegalidad en el proceso donde se le destituyó. Se pone más caliente el asunto.

• Nieto, ¿a Querétaro?

Que Santiago Nieto ha dado resultados contra la corrupción al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera que por eso el rumor de que podría contender para la gubernatura de Querétaro tomó fuerza. Pero no es así y él mismo lo desminitió al afianzar que su único compromiso es, por ahora, trabajar en el encargo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó en la UIF. Sin embargo, por ser pieza clave para la 4T, algunos aseguran que más adelante las piezas podrían reacomodarse y entonces veríamos en la terna para una candidatura al actual funcionario. Ya veremos.

• Giammattei, en el Senado mexicano

Con la casa aún tirada por los trabajos de remodelación, que, por cierto, no mejoraron la iluminación en el salón de plenos, el Senado se declaró listo para recibir hoy al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla. Dicen que el momento interesante del mandatario centroamericano será cuando dé un mensaje desde la tribuna y haga referencia al tema de la migración y cooperación bilateral con México. Ah, pero algunas bancadas se quedarán con las ganas de intercambiar puntos de vista sobre migración, pues se aprobó un acuerdo en el que sólo hablará el gobernante guatemalteco. Así qué chiste. Por cierto, acudirán como invitados especiales el canciller Marcelo Ebrard y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

• Fuego amigo en el PT

Tras resucitar el “amaño” realizado en abril del año pasado en la Jucopo de la Cámara de Diputados, por la modificación de dictámenes para elegir al contralor del Inegi, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, atribuyó a fuego amigo la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del “rasurado” Ricardo Garza Espíritu, situación que afloró la división que hay entre él y el diputado Óscar González Yáñez. Y es que González Yáñez tiene el respaldo de su hermano, Alejandro, mejor conocido como el Comandante Gonzalo, además de la cercanía con más legisladores en esa bancada.