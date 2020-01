Trascendidos y rumores del 5 de enero (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de enero.

Como cada enero, el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, hará su visita de las siete casas en México firmando convenios, presentando estudios y reuniéndose con legisladores y secretarios federales.

Desde mañana y hasta el viernes, el representante de ese organismo tendrá la agenda llena, pero hay dos actos en los que podrían salir chispas por los temas que abordará y por las reacciones que pudieran provocar en la 4T.

El miércoles a las 16:30 horas, en la Torre Mayor, hará la presentación del Panorama Económico Mundial ante el Consejo Coordinador Empresarial, cita en la que se anticipa que se abordará el espinoso tema de la situación de la economía en México y lo que se espera para este año.

Y el jueves dará a conocer en la UNAM los “Estudios de Educación Superior de México”, justo cuando en el país arrecia el debate sobre el plan de Andrés Manuel López Obrador para crear 100 nuevas instituciones de educación superior a las cuales hay quienes ya apodan como las “Universidades Gansito”.

A ver si el gobierno acepta y aprovecha la información que tiene que ofrecerle a México la OCDE… o si, como acostumbran, sacan a relucir sus “otros datos”.

Aunque el error que disparó la Alerta Sísmica en 900 postes de la CDMX ocurrió el viernes por la tarde, cuentan que al coordinador del C5 capitalino, Juan Manuel García Ortegón no le habían dejado de zumbar los oídos hasta ayer.

Se supo que el funcionario recibió una fuerte regañiza por el descuido que convirtió lo que debió de ser una prueba interna en el C5 en sustazo para miles de capitalinos. De hecho, cuentan que, además de la reprimenda, también recibió una “alerta”: que ese tipo de errores se cometen sólo una vez.

Peor que en una pelea de gallos le puede ir a la alcaldesa de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel por saltarse las trancas a la hora de nombrar a la titular de la secretaría del patronato de la Feria de San Marcos.

La edil panista propuso para ese encargo a la regidora Reyna Espinoza quien, según se asegura en esa entidad, no cumple con el requisito de tener un título profesional que está claramente establecido en la ley de ese patronato.

El asunto no es menor, pues es bien sabido que Jiménez Esquivel aspira a suceder en la gubernatura a Martín Orozco como también se sabe que, en Aguascalientes, el camino a la gubernatura pasa por tener una buena relación con el patronato de la feria más grande del país. ¡Cierren las puertas!

Silencio sobre el embajador señalado de acoso.- En la Secretaría de Relaciones Exteriores se tuvo conocimiento de la nueva acusación que se hizo en contra del hoy exembajador de México en Argentina, Ricardo Valero, a quien se le señaló por el presunto acoso sexual hacia una menor de edad. Sin embargo, en la dependencia se mantienen alerta, dicen, pero no se abre expediente alguno, toda vez que el diplomático dejó de ser el representante de México en aquella nación desde el pasado 22 de diciembre… Difícil, cumplir la promesa de AMLO a paisanos.- Los consulados de México en el exterior, sobre todo los que están en Estados Unidos y Canadá, no han recibido hasta ayer comunicación oficial del gobierno mexicano en la que se les indique cómo serán cubiertos los gastos adicionales que requerirá la repatriación de cuerpos de connacionales que mueran fuera del país, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del caso, publicado en este diario, de un paisano fallecido en Canadá y cuyos familiares no recibieron en un inicio el apoyo requerido. Las cuentas diplomáticas, nos dicen, tendrían que recibir al menos 50 millones de dólares para lograr la meta ofrecida, algo que se ve difícil.

Proponer iniciativas para lavarse la cara.- El chiapaneco Noé Castañón Ramírez, con un historial que lo perfila como un potencial integrante del poder Judicial, entró a la 64 Legislatura del Senado de manera ruidosa, por cuentas pendientes a nivel familiar, luego renunció al PRI y se adhirió a la bancada de Movimiento Ciudadano, en la que había vivido a la sombra. Ha pesado mucho, nos dicen, la denuncia penal en su contra de su exesposa, Mayté López González, quien lo acusa de violencia familiar. Pero ahora en la Cámara Alta llama la atención que este experto en leyes proponga su versión del Registro Nacional de Agresores Sexuales, para proteger mejor a mujeres y niños. ¿Una verdadera propuesta con viabilidad o solo una forma elegante de lavarse la cara? Es lo que se preguntan algunos de sus colegas.

Ante el conflicto entre Estados Unidos e Irán, nada de México.- El Congreso de la Unión, nos señalan, ve pasar los acontecimientos internacionales como si nuestro país fuera una pequeña isla en el pacífico. En medio de la escalada de violencia desatada por el estadounidense Donald Trump, que con misiles mata a líderes iraníes, y con la potencia de Medio Oriente amenazando respuesta, habrá que esperar al próximo miércoles a que se reúna en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión Permanente, porque las cámaras están en receso. ¿Qué dirán los expertos en asuntos exteriores, como el diputado Porfirio Muñoz Ledo, de este poder Legislativo muy silencioso? Lo cierto, nos indican en ambas cámaras, es que el invierno parlamentario mexicano es demasiado largo y el poder vacaciona como si no pasara nada.

Que al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, le calaron los reclamos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de la entidad, que aprovecharon la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para reprochar la falta de caminos y otras omisiones de la autoridad estatal. En respuesta, el ex senador los regañó y les exigió nunca más decir que están olvidados, pues su plan “caminero” y “carretero” está planteado a cinco años. ¡Qué genio, góber!

Que en el Día del Periodista, legisladores de distintos partidos manifestaron su solidaridad con el gremio, pues basta echar un ojo al reporte de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, en el que se detalla que en un año atendieron 452 casos de agresiones, de las que 183 ameritaron entrar al Mecanismo de Protección, lo que implicó un incremento de 66 por ciento respecto a 2018.

El emecista Clemente Castañeda dijo que México se convirtió en el país más mortífero para los periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que se debe repensar el rumbo, mientras que el priista Manuel Añorve opinó que en cualquier nación democrática los comunicadores son fundamentales.

Que en la Fiscalía General de Justicia capitalina, encabezada por Ernestina Godoy, tienen la certeza de que Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda y de la Secretaría de Seguridad Pública de CDMX, no ha abandonado el país, pese a la orden de aprehensión en su contra como presunto responsable de un desvío millonario de recursos mientras fue funcionario en el equipo de Miguel Ángel Mancera.

Planes distintos.- Nos platican que la eficiencia y buenos resultados del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no han bastado para convencer al presidente López Obrador de realizar una reforma fiscal antes de 2021. Nos explican que el Presidente prefiere esperar a que pasen los comicios intermedios para tomar en cuenta ese planteamiento. Pero Herrera va a insistir.

Baja en la FGR.- Se hizo efectiva la primera baja en la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero. La coordinación de Servicios Periciales quedó acéfala, tras la renuncia de Anselmo Apodaca. Nos cuentan que el hueco que deja es grande, pues en los tres años que estuvo en el cargo profesionalizó esa área y la elevó al nivel del estadounidense FBI.

Cambio de juez.- Certeza e imparcialidad es lo que busca la Corte de Brooklyn, en Nueva York, en el caso de Genaro García Luna, por lo que cambió al juez: Brian Cogan, quien llevó el caso de Joaquín Guzmán, no seguirá este juicio, sino Peggy Kuo. Con esto, nos dicen, las autoridades estadounidenses buscan eliminar cualquier sospecha de dados cargados contra el mexicano.

Encuestas a la medida.- Se pusieron de moda los “otros datos” en Morena. Los aspirantes a presidir ese partido se mandaron a hacer encuestas en las que, casualmente, el puntero resulta quien encargó hacerla. Es el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien difunde una en la que aventaja con 42%, mientras Mario Delgado queda con 35%, Bertha Luján, con 13%, y Yeidckol Polevnsky, con 10%.

Fue pre honeymoon.- Nos aclaran que el viaje a Botsuana y Zimbabue que realizó el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, no fue por su luna de miel. Sí fue a vacacionar a África con su futura esposa, Mariana Rodríguez Cantú, pero de ninguna manera se trata del tradicional viaje de bodas, pues la celebración de las nupcias está programada para marzo próximo.

