Trascendidos y rumores del 4 de marzo (07:00 h)

Nos comentan que quien muy pronto está materializando algunas de sus propuestas de campaña es Jaime Bonilla, quien cumple cuatro meses al frente del Gobierno de Baja California. La creación y constitución del municipio de San Quintín es la principal, porque permitirá iniciar procesos de regularización de la tenencia de la tierra, aunque hay otras relacionadas con el tema de infraestructura y equipamiento, como la planta tratadora de aguas residuales Vistas del Sol, en Tijuana, las líneas de distribución de agua en Rosarito o la remodelación, ya en marcha, de la casa del estudiante en Mexicali. También, los trabajos de pavimentación en la red de infraestructura vial en Tecate y el inicio de rehabilitación de la carretera Chapultepec-Maneadero, en Ensenada, que estarían abonando al cumplimiento de 50 de 100 compromisos. Metió el acelerador, nos dicen.

Cosa de darse una vuelta por el Senado, para darse cuenta cómo el morenista Ricardo Monreal, en plan conciliador, va desahogando temas espinosos o estancados. Ayer, por ejemplo, recibió al dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para llevar a cabo la operación cicatriz en el Senado, luego del prolongado diferendo que hizo mella en la unidad guinda. Estuvieron en el encuentro todos los senadores morenistas, salvo dos: Martí Batres y Napoléon Gómez Urrutia. Otro asunto que está a punto de sacar del pantano es la reforma en materia de outsourcing, luego de que se retirara el componente que equiparaba esa práctica con delincuencia organizada. Un tercero está vinculado al anterior, porque está a punto de entregarse el estudio que determinará si existe viabilidad presupuestal para contratar directamente al personal de limpieza y de valet parking.

Sin un destinatario con nombres o apellidos, aunque nos dicen que a todo mundo se le vino a la mente un rostro. Resulta que en el Senado, desde ayer está puesta sobre la mesa una iniciativa que presentó Germán Martínez, de la bancada de Morena, para que se le pueda revocar el mandato al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto podría ocurrir tras hacerse una revisión de su desempeño, 30 meses después de asumir el cargo. Se trata de una iniciativa de reforma constitucional que también da pie a poner más filtros y rigor al proceso de selección del ombudsperson y, ojo, lo más importante: impide su reelección. Bueno, pero que nadie piense que Rosario Piedra se sintió aludida.

Luego de que se diera a conocer un reportaje en el que se señala de dañar el ambiente en Yucatán a empresas de las que Alfonso Romo formó parte en el pasado, resulta que el jefe de la Oficina de la Presidencia salió a contestar, y dijo que lo publicado le daba risa. Sostuvo que nunca tuvo en el pasado ningún problema con la autoridad ambiental; aclaró que la firma sólo tiene 0.4 por ciento de la totalidad de los permisos que hay en la región y descartó caer en conflicto de interés o ambiental. El Presidente, por su parte, estimó que la publicación podría ayudarlo a convencer a Romo, “acerca de la actitud de los conservadores”, aunque su mensaje principal fue: “lo estimo mucho y lo considero una gente de bien”. Así que Romo, sin broncas.

La que ayer velozmente se fue con todo contra la secretaria Irma Eréndira Sandoval, tras una reunión en Palacio Nacional con “ya saben quién”, fue Ana Gabriela Guevara, cuya dependencia, la Conade, es señalada por la primera de diversas irregularidades administrativas cometidas en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. De adelantado y alevoso calificó la medallista el reporte preliminar presentado por la titular de la Función Pública, en el que en su momento se determinó que de seis observaciones, cinco aún seguían abiertas. Ana Gabriela también cuestionó a Irma Eréndira por, según dijo, violar su derecho de réplica y su presunción de inocencia. El reclamo también fue por el hecho de que la señalaran a ella, cuando “todas las dependencias tenemos irregularidades”. Así pues.

Nos informan que este miércoles los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores acudirán a las oficinas de la Secretaría de Salud para reunirse con las autoridades federales y escuchar el informe del subsecretario Hugo López-Gatell sobre las acciones instrumentadas para enfrentar al Covid-19 en nuestro país. En la reunión se espera que los mandatarios estatales expresen sus comentarios y dudas. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, designado desde el 21 de febrero pasado coordinador de la Comisión de Salud, será quien lleve mano en el encuentro privado, junto con los gobernadores que han tenido casos reportados en sus estados.

¿Se queda Albores?

Con la novedad de que Javier May Rodríguez se queda como coordinador del programa Sembrando Vida; está por verse si María Luisa Albores se queda al frente de la Secretaría del Bienestar.

May presentó su renuncia, pero el presidente no se la aceptó. Además López Obrador reveló que no conocía el decreto de Albores que le quita todas las facultades a May.

El diferendo no se soluciona, de hecho se complica.

A pesar de que tiene años cerca de AMLO, la secretaria calculó mal su movimiento. Sembrando Vida es un programa de interés personal del Presidente. Meterle mano sin su aprobación previa le saldrá caro.

Y sin embargo, se mueve

El tema del outsourcing se mueve rápido.

Las señales son que la iniciativa promovida en un principio por el senador Napoleón Gómez Urrutia y la secretaria Luisa María Alcalde entró a su etapa de definiciones.

De hecho, lo que se dice en la Cámara alta es que las fracciones alcanzaron un acuerdo una vez que fue eliminado el apartado que consideraba la simulación en la contratación subrogada un acto de delincuencia organizada.

El asunto es muy delicado. Un alto porcentaje de los puestos laborales formales, la mitad según especialistas, entran en la órbita del outsourcing.

Retrato hablado

Una fracción de Morena en el Senado asume que el nombramiento de Rosario Piedra como titular de la CNDH fue un error.

Ese sector expresó su desencanto por medio de una iniciativa de reforma a constitucional presentada por Germán Martínez para posibilitar la revocación de mandato en la comisión.

Además, la iniciativa pone candados como que el titular debe contar con un grado académico de maestría en Ciencias Sociales o Derecho y obtener uno de los seis mejores puntajes en un examen de oposición diseñado por el propio Senado.

O sea, todo lo que no hizo Piedra Ibarra.

Morena se rompió en Aguascalientes

El presidente López Obrador viaja este fin de semana a Aguascalientes, tierra gobernada por el panista Martín Orozco, presidente en turno de la Conago, y donde el López Obrador ganó de panzazo la elección de 2018.

El riesgo mayor que espera al presidente en Aguascalientes es el rompimiento al interior de Morena.

La manzana la discordia es el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez, que se ha peleado con todos, en especial con sus correligionarios, con quienes se ha visto involucrado en demandas y contrademandas.

Los dirigentes han pasado más tiempo en los tribunales que organizando al partido.

El resultado es que en Aguascalientes, López Obrador encontrará roto a su partido.

Nuevo León, inestabilidad en puerta

El Tribunal Electoral indicó que el Congreso de Nuevo León tiene hasta el 24 de abril para sancionar al gobernador y al secretario de Gobierno por delitos electorales.

Jaime Rodríguez, El Bronco y Manuel González serán sancionados por usar personal y equipo del gobierno estatal para recopilar firmas en la campaña electoral 2018.

Se trata del 1, 2 del gobierno estatal, por lo que una sanción doble podría generar un periodo de inestabilidad en la entidad. Dicen allá que lo difícil es que las fracciones alcancen el consenso para nombrar a un gobernador interino aceptado por todos.

pepegrillocronica@gmail.com