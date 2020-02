Trascendidos y rumores del 4 de febrero (07:30 h)

La Razón

Dicen que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, advirtió a los integrantes de su gabinete que en su gobierno no hay horario de escritorio, con lo cual bajita la mano les quiso decir que hay que trabajar duro, pues al góber le interesa cumplir cuanto antes lo que ofreció en campaña con el plan de 100 propuestas. Y es que apenas lleva 92 días de mandato y ya cumplió con 43 de los compromisos pactados, como la entrega de apoyos alimenticios para estudiantes de nivel básico y el impulso a talleres de sensibilización laboral para que se respeten los derechos humanos. Algo interesante que el mandatario detalló ayer es que se habilitarán 20 unidades de atención médica y varios centros de salud en zonas rurales. ¡Va rapidito!

• Regresan por respuestas para niños con cáncer

Una semana después de haberse reunido con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, este martes a las 16:00 horas, los padres de niños con cáncer y trasplantados de diversos hospitales provenientes de los estados de Yucatán, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Jalisco y de la Ciudad de México, como el Hospital 20 de Noviembre, además del Hospital Infantil Federico Gómez, y el de alta especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, acudirán a la segunda mesa de atención para recibir informes sobre el pliego de 11 puntos que suscribieron en la primera reunión. Antes, se concentrarán en el Monumento a la Revolución a las 14:30 horas, para hacer una caminata hasta el Palacio de Cobián.

• Delincuencia embozada

El arresto, este fin de semana, de uno de los activistas que mantienen secuestradas las instalaciones de la Prepa 9 de la UNAM por más de 10 semanas, seguramente minará la legitimidad de los paristas, pues el joven de 18 años de edad fue detenido por las autoridades cuando intentaba abandonar la escuela con equipo de esgrima de la misma. Pero además, el estudiante tampoco pertenece al plantel de Insurgentes Norte, sino que está matriculado por el CCH Azcapotzalco, ¡uf! Así que pasamos de paristas a embozados con actos de vandalismo.

• PRI da sí, pero no a todo

Donde salieron a “medirle mejor el agua a los camotes” los priistas fue en la propuesta que está haciendo Morena para que se reduzca el financiamiento de los partidos. La posición diferenciada en este asunto respecto a otras, en las que incluso, ha vuelto a invocar el llamado PRIMor, como lo fue el aval unánime de sus gobernadores al Insabi, no puede dejar de verse. Y es que para el tricolor, que encabeza Alejandro Alito Moreno, el ajuste a sus mermadas prerrogativas, tras las elecciones de 2018, implicaría de plano borrarse del mapa. De ahí su airado rechazo a lo que llamó “discurso populista de la austeridad”. Esta propuesta sí dolió.

• Hierve Morena

Parece que el termómetro en Morena rebasará los 40 grados, pues ayer sus primeros cuadros estuvieron muy activos y no precisamente en unidad. El aspirante a la dirigencia guinda, Alejandro Rojas Díaz-Durán salió a decir que si el INE hace válido el interinato de Alfonso Ramírez Cuéllar en la dirigencia del partido, no lo impugnará y no sólo eso, sino que se reunirá con él para convocar ya a la renovación de la presidencia nacional del partido, ¡uy! Así que ya se ve que su apoyo no va precisamente con Yeidckol Polvensky, quien anoche convocó a secretarios del Comité Ejecutivo Nacional con los que tiene cercanía, para trazar la ruta de depuración del padrón, y la credencialización de los militantes. ¿De qué cuero saldrán más correas?

• Otra vez, contra la Guardia

Pues otra vez la Guardia Nacional enfrentó la furia de pobladores de la comunidad Cenobio Moreno que, dicen, son cercanos al grupo de Los Viagras, en Michoacán. Y es que habitantes de Buenavista se lanzaron con huevos contra elementos del cuerpo de seguridad y hasta amenazas de amarrar a algunos policías hubo. Ésta no es la primera vez que hay una agresión, en mayo del año pasado un grupo de militares fue detenido y hasta desarmado por delincuentes en La Huacana. Y es que dicen que el avispero anda alborotado tras la captura de Luis Felipe Barragán, El Vocho, líder de Los Viagras, luego de un enfrentamiento entre militares y un comando armado en Uruapan, el pasado viernes. Ayer, para evitar que escalara la confrontación, la GN decidió dar marcha atrás. Así las cosas.