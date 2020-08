Trascendidos y rumores del 31 de agosto (07:00 h)

La Razón

Así que hoy las bancadas del PT y del PRI no tendrán otra que recurrir a sus máximas capacidades de gestión y disuasión o de plano entablar una negociación que implicará ceder en algo en lo que ambas suponen ganado: la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Lo que ayer hubo, nos comentan, fueron sólo alardes como para hacer notar que cada una tiene un as bajo la manga que les permitirá superar al otro en número de diputados con que cada una cuenta: 46. En el PRI aseguran con pretendida convicción, que hoy tendrán los legisladores suficientes para presidir la Cámara. En el PT con supuesta suficiencia, llaman a no ponerse nerviosos porque “la estrategia se mantiene intacta, lo que se mueve es la táctica”.

• FEMAT, LA OTRA CARTA DEL PT

Nos cuentan que, aunque en la discusión pública sobre la disputa por la Mesa Directiva en San Lázaro Gerardo Fernández Noroña ha sido relevante, al interior de la bancada y la dirigencia petista, no es el único perfil que evalúan para ocupar la presidencia en San Lázaro. Nos aseguran que también tiene amplias posibilidades otro militante y dirigente con trayectoria en sus filas, quien tendría disposición a la búsqueda de acuerdos. Se trata de Alfredo Femat Bañuelos, actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría en Economía, además de reconocido político promotor de consensos. Nos dicen que a Fernández Noroña sus compañeros lo quieren abajo, en su curul, para intercambiar frases rudas en los debates.

• GATELL DICE UNA COSA; COFEPRIS, OTRA

Resulta que la Cofepris ayer defendió la autorización de las pruebas rápidas en el país, al asegurar que cuentan con la exactitud, especificidad y sensibilidad requeridas. Incluso en una comunicación oficial destacó que el protocolo para aprobarlas se hace en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, uno, si no es que el más, prestigiado de todo el país. El hecho provocó que más de uno levantara la ceja, porque quien “en innumerables ocasiones” —muletilla que se suele anteponer antes de cualquier aclaración en materia de Covid-19— ha desaconsejado el uso de este tipo de pruebas ha sido el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Apenas hace tres días así lo hizo cuando dijo que no recomienda este instrumento por su capacidad limitada. Ups.

• ACUERDOS, Y NO TANTO

Nos comentan que este domingo, previo al inicio de sesiones, 13 senadores de Morena decidieron no participar en el proceso de selección de la nueva Mesa Directiva, aunque lo cierto es que al no participar tampoco votaron en contra de la candidatura de unidad —que recayó en el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Pero resulta que ayer mismo, la fracción aprobó la creación de una comisión que se encargará de realizar una revisión técnica de la propuesta para llevar a cabo una consulta para enjuiciar a los expresidentes, la cual está formada por varios de los legisladores que no estuvieron en la votación de la propuesta de Mesa Directiva. Por cierto que, independientemente de lo que ésta resuelva, quien consideró que no se requiere fue Ricardo Monreal. Así el pulso en la bancada mayoritaria.

• SEÑALES EN MORENA

Dos señales importantes en las trincheras morenistas: nos cuentan que quien parece acelerar la marcha en su propósito de alcanzar la presidencia de ese partido es Mario Delgado, quien continúa difundiendo mensajes con tinte promocional en redes sociales, en los más recientes incluyendo ya propuestas específicas sobre ese partido: la necesidad de imprimir un periódico como Regeneración, el fortalecimiento de la escuela de cuadros, la creación de comités de defensa de la 4T. La que se bajó de la contienda fue Bertha Luján, una de las protagonistas centrales de la formación de Morena, pero también participante activa en las más recientes disputas internas. Todo parece indicar, nos dicen, que se quedará al frente del Consejo Nacional.

• MUJERES EN LA MARINA

Así que la teniente de Fragata del Cuerpo General, Gloria Carolina Cházaro Berriel, pasó ayer a la historia de la Secretaría de Marina, por convertirse en la primera mujer al mando de una patrulla costera de la Armada de México, que zarpó de Mazatlán, Sinaloa, para coadyuvar en el mantenimiento del Estado de derecho en las áreas protegidas del archipiélago de Islas Marías. En su calidad de Segundo Comandante de la patrulla costera ARM “Bonampak” (PC-339), tiene la función de ejercer el mando y control del buque, así como ejecutar de manera eficiente las operaciones que se le asignen. Este hecho histórico es parte de la cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres que se promueve desde la Secretaría de Marina, con el fin de impulsar la perspectiva de género, prevenir de manera constante la violencia y fomentar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Felicidades.