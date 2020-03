Trascendidos y rumores del 30 de marzo (07:45 h)

En INE entró en suspensión de plazos.

Sobre las elecciones locales en Hidalgo y Coahuila, agendadas para junio, Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, dijo que ha estado en comunicación personal con dirigentes partidistas, gobernadores y organismos locales electorales para tomar la mejor decisión.

La pregunta es: ¿Cuándo podrán efectuarse sin generar un problema político?

No han podido llevarse a cabo ni las acciones de proselitismo ni la capacitación de funcionarios de casilla. El calendario original ya no es útil.

Será la primera vez en la historia del instituto en que se suspenden unos comicios.

También se pospone una decisión clave. Decidir cuáles de las siete organizaciones que pueden constituirse en partidos políticos nacionales consiguen el registro.

No puede resolver porque los empleados del INE están en sus casas y la documentación entregada por las organizaciones se quedó en las instalaciones de Tlalpan y Periférico.

Notarios rigurosamente vigilados

En Tabasco van apenas 33 casos confirmados de Covid-19. Uno de ellos es Adán Augusto López gobernador de la entidad.

El mandatario se hizo la prueba, aunque se sentía bien. Ya está en cuarentena bajo observación médica.

Se comenta que se contagió durante un encuentro con la asociación de notarios de Tabasco. Uno de sus integrantes, que estuvo en Estados Unidos, fue de los primeros contagiados del país.

Los que asistieron a dicha reunión, casi todos los notarios de la entidad, se toman la temperatura a cada rato.

Virus entre políticos

Lo primero que hizo Omar Fayad cuando se enteró de que dio positivo en la prueba de coronavirus fue llamar por teléfono al presidente López Obrador.

El gobernador de Hidalgo se lo informó sobre todo porque hace poco, el 18 de marzo, estuvo cerca del presidente en Palacio Nacional.

La salud del presidente es una preocupación compartida. No se tratada de generar un vacío de poder para que lo llenen sus adversarios.

Es justo lo contrario, asegurar la continuidad de su mandato constitucional que podría verse truncado por un contagio en el momento más inoportuno.

La idea es reducir el riesgo, no aislar al Ejecutivo. Las giras, aunque con contingentes reducidos, suponen dejar demasiadas cosas a la suerte.

La prioridad

Los tiempos oficiales de radio y televisión a los que tiene derecho el Poder Judicial de la Federación serán cedidos.

La Suprema Corte decidió que se usen para campañas de salud contra el Covid-19.

Lo avisó el magistrado presidente, Arturo Zaldívar, quien aprovechó para agradecer a la prensa si función de informar y orientar en esta difícil coyuntura.

El ministro Zaldívar es optimista y asegura que juntos saldremos adelante.

Un espaldarazo del tamaño de todo Baja California tuvo el sábado Jaime Bonilla de parte del Presidente. Ese día, como parte de la gira que Andrés Manuel López Obrador realizó por la entidad le dijo al mandatario morenista: “El gobernador es mi amigo… Me acompañó siempre en los momentos más difíciles: cuando teníamos que convencer a muchos, cuando había miedo, cuando todos querían ir a lo seguro, cuando se pensaba que la mafia del poder nunca iba a permitir una transformación democrática en México. Desde esos tiempos Jaime estaba con nosotros. Por eso mi reconocimiento al gobernador de Baja California”. Así el mensaje.

• El debate por La Rumorosa

Por cierto que quien se apuró a sacar un video “por alusiones personales” para responderle a ya saben quién por los señalamientos que hizo el fin de semana por la instalación de un parque eólico en la zona de La Rumorosa, en Baja California, fue el exgobernador José Guadalupe Osuna. Resulta que el panista rechazó que el parque se encuentre ubicado en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad. Las turbinas, aseguró, no ocupan carbón ni petróleo por lo cual representan la industria más limpia, no afectan el paisaje ni reciben ningún tipo de subsidio. La víspera, el Presidente subió a sus redes un video en el que acusaba que era una “transa” de las que se hacían “en el periodo neoliberal”.

• ¿Y qué pasará en Hidalgo?

En Hidalgo, muchos de los interesados en el proceso electoral andan que no los calienta ni el sol y no es para menos pues, nos dicen, ya tenían armada la planeación, los equipos y demás previsiones de cara a la contienda para elegir 84 alcaldes. El problema que no tenían en el panorama era el Covid-19. Aunque los nuevos funcionarios deberían tomar posesión en septiembre próximo, de acuerdo con el calendario electoral, ahora se revisa si en el Estado recurrirán a la figura de Concejos Municipales para que asuman el control mientras se normaliza la situación. La realización o no de esa elección está en manos de la autoridad sanitaria y por supuesto del INE, que deberá definir el tema esta semana.

• Acuerdo en Morena

Luego de varias reuniones en las que se usaron todo tipo de adjetivos, principalmente calificativos con o sin destinatario, nos dicen que anoche dirigentes de Morena, partido encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, estaban a un tris de aprobar por unanimidad la convocatoria para elegir a su dirigencia nacional por encuesta. Todo indicaba que la decisión no implicaría rupturas, pues la idea era que se pusieran en la mesa todas las peticiones y se lograra el mayor de los consensos. De ser así, estaría firme la fecha para la renovación de la dirigencia morenista el próximo 5 de julio, si la contingencia lo permite en esas fechas. Habrá que ver si en el camino nadie se enoja y le da un trancazo al proceso, como ha pasado antes.

• Covid-19: lucha contra la indolencia

Así que fue Yucatán, que gobierna el panista Mauricio Vila, la primera entidad en establecer la sanción penal para forzar que la gente colabore guardándose en casa. En Quintana Roo, especialmente en Cozumel, ya se aplica el toque de queda con el mismo fin, y este fin de semana se reportó que van 19 personas sancionadas por violar esa medida. En la Ciudad de México, que gobierna Claudia Sheinbaum, se preparan otras medidas también para procurar mayor respeto de la población al Quédate en Casa, aunque la morenista ya aclaró que no se llegará al estado de sitio. ¿En verdad se requiere del garrote para juntos, pero separados, cuidarnos?, es la pregunta que se hacían anoche los que sí se han disciplinado, que no son pocos, pero parece que no son los más.

• Pulen estrategias en el norte

Nos hacen ver que en algunos municipios como el de Escobedo, en Nuevo León, reaccionó para contener el contagio en sitios que aún, guste o no, siguen registrando multitudes. El Ayuntamiento que encabeza Clara Luz Flores compró ocho cabinas sanitizantes. Se trata de unos iglúes que sueltan líquido vaporizado de efecto satirizante que se queda en la ropa de las personas por 12 horas y sirve para eliminar el virus. Así, si hay gente que tiene que salir a trabajar por necesidad o debe visitar lugares como los centros comerciales, para abastecerse, pasan por el dispositivo y reducen el riesgo de contagio. Después de la pandemia y a raíz de su efectividad se revisará quién tomó decisiones correctas.