Trascendidos y rumores del 3 de abril (07: 30 h)

La Razón

Nos dicen que para el sector empresarial, tras la reunión que tuvieron Carlos Salazar, Antonio del Valle, Luis Niño de Rivera y Francisco Cervantes con el Presidente, hay un ala que ve una noticia buena y otra mala, y otra ala que ve una noticia mala y otra peor. Para los primeros la buena es que ya les volvieron a abrir la puerta de Palacio Nacional, por lo cual el diálogo con el Presidente no está dañado como se suponía tras varios días ríspidos. Además, se logró un acuerdo en favor de las Pymes. La mala es que en el encuentro de ayer no caminó la propuesta de que se den apoyos fiscales para las grandes empresas que deben medirse con pares a nivel internacional y que tendrán que aguantar todo abril. Para los otros, la peor es que no hay garantía de que en mayo esos beneficios sí se puedan lograr. Entonces, como se quiera ver.

• Eso de los gobernadores no nos toca

Pues con la novedad de que nadie, en ninguna dependencia del Gobierno federal, quiso responder a la exigencia directa de los gobernadores de filiación panista de fondos para atender la pandemia provocada por el Covid-19, tampoco a las peticiones de Claudia Pavlovich, del PRI, o del independiente Bronco para apoyar al sector privado y extremar medidas en la frontera norte. Ayer la respuesta a este cuestionamiento en cuatro dependencias coincidió en la corta respuesta de “eso no nos toca”, “es con Hacienda”, “pregúntale a Arturo”. El domingo parece que será fecha en la que se responda a este reclamo. Si no, la cosa se puede complicar, nos dicen. Pero habrá que ver.

• Más responsabilidades a Ebrard

El que está asumiendo más responsabilidades en estos tiempos críticos por la pandemia del Covid-19 es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuyo nombre se mencionó ayer, durante la entrevista banquetera que le hicieron los periodistas a Francisco Cervantes, presidente de Concamin. Cuando éste comentó que la IP se encontraba en sesión permanente con el Gobierno, detalló: “También con Marcelo Ebrard —quien no estuvo presente en esa primera reunión— para que vayamos buscando cuál es la mejor manera de que la pandemia no nos pegue”. Ebrard, nos hacen ver, era Jefe de Gobierno en 2009, cuando la crisis de la influenza AH1N1.

• Reprobable campaña

Lamentable, la campaña que “defensores” del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, desataron ayer contra la colega periodista Lourdes Mendoza, a quien pretendieron denostar en las redes sociales con la oscura promoción de tuits ofensivos. El origen del ataque, ya denunciado, fue la cuenta @Red4TPoblanaOf1 que, asegura, promueve “actividades del gobernador @MBarbosaMx. Todo indica que no gustó una columna en la que se da cuenta de la situación actual de salud del morenista y los efectos de ésta en su desempeño en las actividades de gobierno. Sin embargo, nos hacen ver que lo relevante del caso es que más tardaron en enderezar la campaña que la periodista en cosechar montones de expresiones de solidaridad. Va una más.

• Apoyos de una edil morenista a la IP

Nos comentan que en Naucalpan, la presidenta municipal Patricia Durán liberó un monto de 10 millones de pesos para otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, lo que dará una bocanada de oxígeno al sector productivo del municipio. Incluso el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México reconoció las acciones que la morenista ha implementado para apoyar a la iniciativa privada. Y es que el cierre de comercios para frenar el contagio de Covid-19 ya empieza a resentirse, por lo que acciones como ésta podrían ser decisivas para mantener la salud de las economías municipales. ¿Se replicarán estas iniciativas en otros municipios? Habrá que ver.

• Fe de erratas

Por un error de edición ayer se incluyó aquí un texto titulado “Indigna liberación en caso de Los Porkys”, que no correspondía a este espacio, y con un notorio desfase en tiempo, por lo cual ofrecemos una amplia disculpa. Por esa errónea publicación, el director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, Amadeo Díaz Moguel, nos envía la siguiente réplica que reproducimos: “Respecto a la nota que usted refiere del diario español El País, cabe señalar que dicha nota no es reciente, fue publicada el 29 de marzo de 2017. (https://elpais.com/internacional/2017/03/28/mexico/1490667106_869157.html) Asimismo, vale mencionar que el juez que se refiere en la nota de El País, fue destituido por el Consejo Federal de la Judicatura en febrero de 2019”. (https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2019/comunicado3.pdf)