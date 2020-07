Trascendidos y rumores del 28 de julio (07:30 h)

La Razón

Tamaulipas, que gobierna Francisco García Cabeza de Vaca, y Nuevo León, de Jaime Rodríguez, dos entidades que en estos días se empleaban a fondo para evitar el aumento de contagios de Covid-19, de pronto se vieron en medio de un segundo problema: los efectos de la tormenta Hanna que hasta la tarde de ayer había provocado al menos cinco muertos y seis desaparecidos. En esos dos estados las escenas de los daños, que recorren las benditas redes, se concentran principalmente en Reynosa, en la primera entidad, y en Monterrey, en la segunda. ¿Representaría esta situación la oportunidad de que el Presidente acuda a esos sitios, con gobernadores críticos, por cierto, para dar cuenta de la atención que amerita la emergencia?

• PRD PELEARÁ EN QUINTANA ROO

Buena jugada de la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, en la Cámara de Diputados al llevar a sus filas a Jesús de los Ángeles Pool Moo, quien el pasado 2 de julio dejó la bancada de Morena tras señalar divisiones y falta de liderazgo en ese grupo parlamentario. Aunque nos comentan que el trasfondo está en que el líder de los guindas, Mario Delgado, ha dado su respaldo a Luis Alegre para que busque la candidatura para el gobierno de Quintana Roo. Sin embargo, el diputado Pool Moo expetista, exmorenista y ahora perredista, cuenta con fuerte presencia en aquella entidad, sólo hay que recordar que el actual gobernador Carlos Joaquín González, ganó con las siglas del PAN-PRD, aunque después comenzó a tomar un tono más azul.

• OLA DE DESEMPLEO EN COLIMA

Vaya problema el que tiene en jaque al gobernador José Ignacio Peralta, a quien, nos cuentan, no le hacen nada de gracia las denuncias de la exponencial pérdida de puestos de trabajo en su estado, donde, dicen las cifras del IMSS, unos 4 mil 500 colimenses ya se quedaron sin su plaza laboral. A esto se agrega que 12 por ciento de restaurantes tuvieron que cerrar y los trabajadores que viven del sector turístico ahora deben ingeniárselas con 50 por ciento de su salario. ¿Será que el mandatario local tendrá algún as bajo la manga que no sea echarle la culpa a la pandemia de la tragedia económica? Sobre todo cuando los analistas advierten que esto es apenas el comienzo.

• EXPECTACIÓN EN EL PJF

Expectación, pero también algunas dudas en unos y temores en otros, generó el anuncio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en el sentido de que a partir del próximo lunes 3 de agosto reiniciarían las actividades presenciales de los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. “Estamos listos”, escribió el ministro en sus redes sociales, aunque también aclaró sobre el retorno que “lo haremos con prudencia y con todas las medidas sanitarias que se requieran”. Nos aseguran que los protocolos que se anuncien deberán de contemplar las distintas realidades que hay en las entidades federativas. Lo cierto es que si su modelo resulta funcional podría fungir como ejemplo para el retorno de otras instituciones que operan en oficinas, ¿pero si no? ¿Colaborarán para que todo salga bien los 45 mil empleados del PJF? ¿Lo harán los litigantes? Al tiempo.

• EL ESCAÑO QUE DESPRECIÓ VANESSA RUBIO

Con la novedad de que la senadora Nancy Sánchez, suplente de la priista Vanessa Rubio, jugará, sin afiliarse, del lado morenista. Al final, quien fuera parte del equipo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se inclinó por sumarse a las causas, según aclaró, del Presidente López Obrador y del senador Ricardo Monreal, a quien ayer ya le comunicó su decisión. Por lo pronto, el grupo mayoritario suma 61 legisladores y en conjunto con sus aliados del PT, Verde Ecologista y Encuentro Social alcanza 78 legisladores, tendrá mayoría simple, pero no alcanza todavía la calificada que se requiere para aprobar cualquier reforma constitucional. Sabemos que el senador Ricardo Monreal mantiene abierto el diálogo para seguir sumando más votos en favor de la 4T. En la bancada del PRI, de Miguel Osorio, dirán que al final nadie sabe para quién trabaja.

• NEGOCIAN LEY DE ADQUISICIONES

Nos comentan que en San Lázaro Mario Delgado sigue tratando de convencer a la oposición de aprobar las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, que permitiría al Gobierno federal hacer compras de medicinas e insumos médicos en el extranjero. La negociación no va tan mal, pues legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, podrían apoyar la propuesta, siempre y cuando se incluyan ciertos candados, como son comprar en otro país sólo en casos de emergencia y auditar a las empresas extranjeras interesadas en venderle a México. Si Morena acepta, la iniciativa, que será discutida mañana, podría pasar por unanimidad, pero si no, se prevé una larga, muy larga sesión.