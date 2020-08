Trascendidos y rumores del 26 de agosto (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto.

Competencia desleal

Que Mario Delgado no compita por la dirigencia nacional de Morena desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

Es la demanda que hizo su correligionario Porfirio Muñoz Ledo, quien sostuvo que Delgado incurriría en una competencia desleal.

Con las herramientas de que dispone el titular de la Jucopo, Delgado podría influir, o de plano coaccionar, a diputados de su bancada para que lo apoyen en privado y en público.

Para evitar tentaciones puede incluso pedir licencia y dedicarse a hacer campaña.

El decano legislador interpreta con fidelidad el sentir de muchos de sus colegas.

La versión es que Delgado tiene el visto bueno de AMLO para ser dirigente y poner algo de orden en el partido, que es un caos. Ahora lo que sigue es saber a quién quiere López Obrador en la coordinación parlamentaria.

Resaca política

El senador por Nuevo León, Samuel García, hace las delicias de los cibernautas en las mañanas, en las tardes y ahora también en las madrugadas.

Un largo mensaje en redes sociales emitido a las dos de la mañana puso de buenas a la dirigencia del MC, pues García presentó su renuncia al partido que no lo ha sabido valorar.

De la que nos libramos, habrán pensado los mandos del Movimiento Ciudadano por unas horas.

Pero no se libraron. El senador volvió por sus fueros. Lo que se escribe a las dos de la madrugada no cuenta al otro día cuando pasó la resaca y esparció la versión de que lo hackearon, lo que cayó en gracia en muchos lados. Ocurrente es, sin duda.

Intimidar burócratas

El presidente López Obrador tomó la decisión de usar al Ejército para todo. El protagonismo de las Fuerzas Armadas es el rasgo más sorpresivo de la 4T porque nadie lo vio venir.

En uno de sus inopinados encargos más recienteS, se conoció que la Sedena recopilará datos, fotos y videos del minuto de silencio y posterior minuto de aplausos de los burócratas a las víctimas del coronavirus y en honor de médicos y enfermeras.

De manera que no se trata de un gesto de solidaridad sino de una orden que no puede desobedecerse. No quedarán satisfechos con los dichos, quieren testimoniales en fotos y videos.

¿No tiene la Sedena ya demasiadas encomiendas para andar acechando a los burócratas? ¿No pueden ellos, los trabajadores del Estado, autorregularse?

Golpe en La Paz

La mayoría de Morena en el Congreso de BCS borró a la oposición de un plumazo.

Resolvió someter a juicio político al 40 por ciento de los integrantes del Congreso, claro los diputados de los partidos de oposición, para quedarse entre puros cuates.

Carlos Mendoza, gobernador de la entidad, emanado del PAN, calificó la acción como insensata e irracional y adelantó que el caso va rumbo a la SCJN.

El fondo del asunto es una agria polémica sobre la construcción de una planta desalinizadora que suministrará agua al destino turístico de Los Cabos.

La bancada de Morena sometió a Juicio Político a ocho diputados, de los cuales destituyó a cinco y amonestó a tres. Este grupo estaría en contra de la planta, aunque ellos dijeron que están en contra de que se construya violando leyes y reglamentos.

