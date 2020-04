Trascendidos y rumores del 24 de abril (08:00 h)

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, no sale de su azoro.

La fotografía muestra a un grupo de agentes de la Guardia Nacional, vistiendo su uniforme reglamentario, compartiendo el pan y la sal con integrantes de la familia Valencia, conocidos huachicoleros que operan en Puebla.

Lo raro es que los agentes no se esconden ni nada por el estilo, sino que voltean a ver a la cámara y algunos hasta esbozan una tímida sonrisa.

Coincidieron en un restaurante de la sierra norte de Puebla. Los mandos de la Guardia Nacional investigan para conocer los detalles de la reunión y aplicar, llegado el momento, las sanciones correspondientes.

Barbosa dice que tiene varias fotos más que ha puesto a disposición de las autoridades para que se llegue cuanto antes al fondo del asunto.

La corporación es demasiado nueva para tamaño deterioro.

Se va sano

Esta mañana se conocerán las razones de la salida de Ricardo Ahued de la Administración General de Aduanas.

Las aclaraciones son necesarias porque en redes sociales se manejaron todo tipo de versiones, comenzando porque Ahued había dado positivo en un examen de coronavirus.

Nada de eso, Ahued sale sano del cargo, pues, dijo, se ha estado cuidando mucho. Regresará al Senado, donde reiniciará sus labores políticas como legislador de Morena por Veracruz,

Pero una cosa es clara, ni está enfermo ni está peleado con el Presidente, con quien acordó su salida de Aduanas.

Fase 3 y Ley Seca

Ya son cinco las alcaldías de la CDMX que enfrentarán la fase 3 de la epidemia de coronavirus con Ley Seca.

Las autoridades de Xochimilco, Cuajimalpa, Milpa Alta, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero consideran que sin venta de alcohol podrán controlar mejor la movilidad de la gente que se resiste a quedarse en casa.

El consumo de bebidas con alcohol genera reuniones que quieren evitarse para que haya menos contagios.

Otras demarcaciones estudian seguir sus pasos, o cuando menos reducir al mínimo los horarios permitidos de venta de bebidas.

El gobierno central no se ha pronunciado al respecto, pero al paso que van ni siquiera será necesario que lo haga.

En dos frentes

Sonora fue el primer estado en declarar obligatorio el Quédate en casa.

El gobierno de Claudia Pavlovich se concentra en contener las crisis, tanto de la de salud como la económica.

Ya tiene una amplia gama de apoyos a la pequeña y mediana empresa, con el objetivo central de cuidar el empleo.

Hay disponibles créditos sin intereses y de despliegue a la participación tanto de empresarios como de trabajadores agropecuarios

La idea es contener contagios y salvar puestos de trabajo.

Otro mal año para la montaña

El año pasado se achacó a la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios de la 4T el reparto tardío de los fertilizantes en la Sierra de Guerrero.

El año agrícola fue un desastre y cientos de trabajadores del campo tuvieron que emigrar para obtener un ingreso.

Este año pinta peor, pues la epidemia de coronavirus obstaculiza el reparto y las cosechas de grandes básicos están nuevamente en peligro.

El grano más afectado es el maíz, vital para la dieta de la gente de la zona. Las comunidades están inquietas, la tensión se acumula y la sequía complica el panorama.

Si no hay una respuesta rápida la estabilidad de la zona estará en riesgo.

Una decisión importante que tomó la Suprema Corte el martes pasado fue la de invalidar la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, al detectarse que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal no siguió el procedimiento adecuado de consulta para la confección de esa norma. Resulta que los legisladores no tomaron en cuenta la opinión de los destinatarios de la ley ni a las asociaciones que los representan. La ministra Yasmín Esquivel Mossa tuvo que aclarar que el Síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición genética que constituye una situación de vulnerabilidad muy distinta a la que viven, por ejemplo, las comunidades indígenas o afromexicanas. La decisión, nos informan, debe surtir efecto a partir de los 180 días siguientes a la publicación de la ejecutoria en el Diario Oficial.

• Los invitados de Futuro 21

Así que aprovechó la organización Futuro 21 la coyuntura que ha abierto la pandemia provocada por el Covid-19 para asomar la cabeza y dar un par de pasitos sobre la arena del debate político. La agrupación híbrida, con raíz amarilla, pero con tronco y ramas de distintos colores políticos, tuvo su primer foro virtual en el que reunió a tres gobernadores: un panista, Javier Corral; un priista, Miguel Riquelme, y un perredista, Silvano Aureoles, y además contó con la participación del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, personajes que, nos recuerdan, han marcado distancia respecto a la forma en la que la Presidencia ha atendido la crisis por el coronavirus. Nos señalan que también hubo una variopinta participación en la que se habló hasta de los procesos políticos de 2021.

• Delitos a la baja en CDMX

Ahora que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las estadísticas al mes de marzo destaca el hecho de que no todas las entidades federativas tuvieron malas notas. La Ciudad de México, que gobierna Claudia Sheinbaum, y donde la policía está a cargo de Omar García Harfuch, hubo una importante disminución de delitos. En la comparación del primer trimestre de 2019 contra el de 2020, hay una disminución de los homicidios dolosos en 21 por ciento; de los secuestros en 67 por ciento, de las extorsiones en 43 por ciento; de los robos en transporte público en 42 por ciento, de robo a casa habitación de 21 por ciento, de robo a transeúnte, de 35 por ciento y de robo a negocio de 22 por ciento. Datos interesantes, nos aseguran.

• BC, de los que mejor cumplen aislamiento

Y hablando de buenos resultados, pero en el tema de las políticas de aislamiento social para enfrentar el Covid-19, resulta que Baja California, a cargo del morenista Jaime Bonilla, es de las entidades en donde la población está mostrando gran disciplina. De acuerdo con las métricas que dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera de ayer, esta entidad trae un cumplimiento de 75 por ciento, dos puntos por arriba de la media en el país, con lo que se coloca en tercer lugar a nivel nacional. La medición realizada por Funsalud con datos de SinTráfico abarca un periodo que va del 16 de marzo, poco antes de que arrancara la Jornada Nacional de Sana Distancia, al 21 de abril. El gobierno de Baja California optó además por una política de comunicación basada en la presentación diaria de cifras realizadas con el Covid en la entidad.

• Solidaridad en Cuajimalpa

Nos comentan que a nivel alcaldías en la Ciudad de México hay también iniciativas solidarias con los trabajadores de la salud. Es el caso de Cuajimalpa, a cargo de Adrián Rubalcava, que ofrece transporte gratuito y seguro a médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo de hospitales y clínicas. El programa incluye varios viajes en los turnos matutino, vespertino y nocturno, que se irán ajustando a las necesidades del personal que lo vaya requiriendo, y se extenderá hasta el 30 de mayo. Las unidades de transporte, señalan, están debidamente sanitizadas para que no haya ningún riesgo para el conductor ni para el personal médico. Valdría la pena que fuera replicado, nos dicen.

• En deuda con los refugios para mujeres

Con una gran preocupación encima se quedaron algunas legisladoras porque, de acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, no hay suficiente presupuesto para abrir Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Nos aseguran que la Comisión de Igualdad de Género de manera urgente tratará de buscar que haya más recursos para ese fin porque las denuncias de agresiones contra las mujeres, de acuerdo con las cifras reveladas por la propia autoridad federal, se han recrudecido a partir de que se decretaron medidas de aislamiento social. También nos hacen ver que buscarán que haya apoyos de los gobiernos estatales, porque no todos apoyan de manera pareja estas políticas. Uf. Cómo se ha complicado este tema.