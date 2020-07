Trascendidos y rumores del 23 julio (08:05 h)

La Razón

Nos aseguran que ayer fue día de victorias para los moderados de la 4T, pues sacaron adelante los nombramientos de los nuevos consejeros del INE, haciendo a un lado los afanes de descarrilar el proceso por parte del ala radical de Morena y, por otro lado, previo consenso amplio de por medio entre Gobierno, empresarios y trabajadores, se presentó una propuesta consensuada de reforma del sistema de pensiones que no plantea ni por asomo, la posibilidad de estatizar las Afores, como otro sector morenista planteaba. A juzgar por las señales de satisfacción de los involucrados en ambos procesos, nos señalan que todo podría indicar que se van abriendo paso las formas de hacer transitar los cambios sin buscar la confrontación, ni la ruptura radical. Habrá que reconocer el trabajo del diputado Mario Delgado, del senador Ricardo Monreal y especialmente al Presidente López Obrador por la labor de contención con los ultras.

• EL CIERRE DE EUNICE RENDÓN

Por cierto que tras la designación de los cuatro nuevos consejeros del INE, una de las aspirantes a las que el ala dura de Morena descalificó, aprovechó para cerrar el ciclo acusando recibo y a la vez exhibiendo los efectos que pueden causar los ataques viscerales. “Me da gusto que termine el proceso de selección de consejeros al INE. Así, John Ackerman, su machismo de taller y sus amigos me dejan en paz. Hasta amenazas por teléfono recibí. Doctor, me presento: me llamo Eunice Rendón, tengo una carrera, trayectoria pública y cerebro propio”. La activista, exfuncionaria y también académica, quien llegó a las quintetas finales, acreditó su historial positivo en esos rubros.

• RUMBO A LA PRESIDENCIA DEL SENADO

Nos dicen que el senador poblano Alejandro Armenta no buscará la presidencia del Senado, con lo cual quedan dos aspirantes que se pueden reducir a uno: Eduardo Ramírez de Aguilar, el chiapaneco que cuenta con el respaldo del coordinador de la fracción parlamentaria, Ricardo Monreal. El otro que, aseguran, anda queriendo apuntarse es Martí Batres, aunque tendría que calcular bien con qué apoyos cuenta, pues el año pasado cuando descalificó el proceso de cambio en la Mesa Directiva y trató de descarrilarlo no le fue muy bien. Por lo anterior todo indicaría, nos explican, que los moderados que apuestan a la vía de la negociación eficaz, continuarán mandando en el Senado.

• CALIFICAN A AUREOLES

Así que en la más reciente encuesta de Mitofsky, que evalúa a los gobernadores del país en el rubro de manejo de la pandemia, al que no le va nada mal es al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien obtuvo un 61 por ciento de aprobación. Nos hacen ver que se trata de un resultado bastante positivo, pues no sólo crece 20.1 puntos respecto a los niveles que tenía en el mes de mayo, sino que se encuentra incluso por encima de los números que reporta el Ejecutivo federal, que alcanza un 36.1 por ciento de aval. La encuestadora señala que de las personas de entre 18 y 29 años de edad, 75.6 por ciento aprueba la conducción que ha tenido Aureoles al igual que lo hace el 71.1 por ciento de las mujeres.

• POLEVNSKY Y EL LITIGIO

Con la novedad de que no para la vía litigiosa del conflicto interno de Morena y ahora fue Yeidckol Polevnsky la que asestó un revés a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, a cargo de Héctor Díaz-Polanco, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara la amonestación pública que ese órgano interno le impuso. El caso, por cierto, viene de sucesos ocurridos en 2019. Nos cuentan que con la resolución del Tribunal, según la cual no le dieron derecho de audiencia, es decir, no le permitieron defenderse, se puede ir configurando un escenario en el que la actual secretaria de ese partido quede como víctima, algo que a sus adversarios no les vendría muy bien.

• EL GÓBER TIENE OTROS DATOS

Contrario a la postura del Congreso del estado, que recientemente le habló golpeado al Gobierno federal para defender a los agricultores locales de la extracción desproporcionada de agua de sus presas, —todo para quedar bien con Estados Unidos—, el mandatario local panista Javier Corral Jurado echó mano de su ocurrente inventiva, para lanzarse contra los productores, quienes, afirma, son responsables de “la ilegalidad” en el uso de la cuenca del río Conchos, pues, dice, sólo se dedican a “popotear” para beneficio de tierras de privados, quienes, encima de todo, se llevan grandes ganancias a sus arcas gracias a esta práctica desleal. Así, igualito que los que huachicolean el petróleo mexicano.