Trascendidos y rumores del 21 de mayo (07:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo.

¿Y los 4 consejeros del INE?

La realización del proceso electoral 2021 sigue en pie. Atravesamos por una emergencia sanitaria que no pone en riesgo el orden constitucional, dijo el consejero del INE, Ciro Murayama.

Sostuvo que la opción del aplazamiento de la elección no se ha considerado, pero es necesario apresurar algunos procesos, comenzando por la elección de 4 integrantes que le faltan al Consejo General.

Murayama pidió a la Cámara de Diputados que retome el proceso de selección que también tiene un expediente pendiente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial por los recursos presentados por un grupo de aspirantes que se inconformaron por su exclusión.

El consejero Murayama recordó que el 7 de septiembre arranca el proceso y las señales indican que para esa fecha se podrán emprender los trabajos electorales sin problema.

Y sin embargo se mueven

Sobre el tema de las energías renovables hay una intensa actividad jurídica por la lluvia amparos en contra del acuerdo que suspendía las pruebas operativas para la generación de energías limpias.

También hay una batalla mediática para explicar las razones y alcances del acuerdo.

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que es mentira que se cancelen las energías renovables. Se trata de un acuerdo temporal provocado por la baja demanda de energía eléctrica auspiciada por la pandemia Covid-19.

Pérez Cuéllar pidió que se aclaren tres puntos: primero que no se cancelan las energías renovables; el tiempo que durará la suspensión de pruebas y el tercero y muy importante que explique si bajo estas nuevas reglas puede haber otro tipo de inversiones o proyectos de energías renovables.

El Centro Nacional de Control de Energía le dio otra pensada al tema y resolvió que volverá a entregar licencias para plantas de energías renovables, con lo que se aclara una de las peticiones de Pérez Cuéllar.

Protección a trabajadores de la salud

Las agresiones a los trabajadores de la salud continúan

Médicos y enfermeras se tienen que cuidar adentro de los hospitales para evitar contagios y también afuera, en las calles, para evitar las agresiones de ciudadanos que se ensañan con ellos.

Es una situación inadmisible.

Los congresos de los estados de Oaxaca y Puebla reaccionaron aprobando leyes para castigar hasta con seis años de cárcel a los agresores de trabajadores de la salud.

Es correcto que los violentos no queden impunes, pero lo que realmente importa no son las penas, sino que las agresiones no se registren, que no ocurran.

Hay que evitarlas protegiendo con la fuerza del Estado a médicos y enfermeras hasta el último día de la emergencia.

Una caja de cartón

A pesar de que ya está empapado le sigue lloviendo en su milpita a Alfonso Ramírez Cuéllar, todavía dirigente nacional de Morena.

Lo curioso es que el golpeteo más áspero viene de las propias filas del partido que conduce, por lo que cada vez es más claro que el asunto aquel INEGI solo es un pretexto para emprender un ajuste de cuentas.

Ayer tocó el turno a Alejandro Rojas Díaz Durán para pedir la renuncia de Ramírez Cuellar.

Lo importante es que se trata de un político que suele decir en voz alta lo que el senador Ricardo Monreal comenta en voz baja. Y Monreal sí es un personaje de peso en el partido,

De manera que Morena está en el umbral de otra etapa de turbulencias en su dirección nacional.