Trascendidos y rumores del 21 de julio (08:00 h)

La Razón

Con la novedad de que la Comisión Permanente se atoró un poco, pues los temas de origen de la Cámara de Diputados no lograron consenso para sacar adelante los temas que le interesan al Ejecutivo. Así que se quedaron en el camino la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Extinción de Fideicomisos, la Ley de Adquisiciones y la de Remuneraciones. El que sí logró encauzar los temas para el extraordinario en el Senado fue Ricardo Monreal, con lo cual se realizará el 29 de julio. Se discutirán y eventualmente aprobarán la Ley General de Salud, nombramientos de personal diplomático, del magistrado para la Sala Regional Especializada y del titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como la autorización a tropas para salir de territorio nacional, las reformas en materia de prevención del suicidio y de prisión preventiva oficiosa. Así los dos escenarios legislativos.

• ECOS A LAS OBSERVACIONES DE BONILLA

Pues resulta que los señalamientos que hizo el gobernador de Baja California en La Razón tuvieron eco en la Cámara de Diputados, entre morenistas de cepa. La víspera, Jaime Bonilla acusó que las rebatingas en Morena impiden la consolidación como partido y advirtió que “gente que nunca estuvo en el movimiento ya se siente gobernador o alcalde. Fue la legisladora Miroslava Sánchez quien concedió razón al bajacaliforniano: “sí hay mucha gente que recién se brincó a ser simpatizante de Morena y creo que sí tienen un interés inusitado por los espacios o por las posiciones que pudiera haber tanto en el 2020 en Coahuila e Hidalgo como en el 2021 en el resto del país”. Ha pasado con otros partidos en el poder que llega a ser comparado con agencia de colocaciones, ¿será el caso? Al tiempo.

• LA CITA CANCELADA

Cero y van dos las veces que Salud le cancela una reunión por videoconferencia a la Goan, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, con Hugo López-Gatell. A los mandatarios panistas no les gustó mucho que los batearan unos minutos antes de la una de la tarde, hora de la cita previamente agendada con el secretario Jorge Alcocer. “Entiendo que esto lo habían acordado con el señor secretario de Salud, el doctor Alcocer, y quedó en pendiente. No hay ninguna intención de inhibir el diálogo, yo no tenía claridad de que era una decisión o algo ya agendado”, dijo por la noche el subsecretario, y que esperaba que los mandatarios estatales no se ofendieran. Llamó además la atención, nos dicen, que remarcara que el mecanismo de diálogo con los gobernadores ha sido la Conago. ¿Significará eso que tendrán que buscarlo por otra ventanilla y con otro intermediario? Se avizora más grilla en los temas de salud pública.

• AHORA CONTRA AIRBNB

A quién habrán ofendido los propietarios de inmuebles en la Ciudad de México, pues son éstos quienes resienten cada vez más la ofensiva que proviene de la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX. Si los poseedores de algún bien inmueble suponían que los nubarrones se habían despejado, luego de que se echara abajo la reforma que daba garantías a los inquilinos para no ser objeto de desolojos aun en caso de incumplimiento en el pago de rentas, ahora fue la diputada Leticia Estrada quien planteó una reforma para que las propiedades en condominio no puedan destinarse a hospedaje temporal a través de la plataforma Airbnb. Nos hacen ver quienes resultarían afectados con la medida que no entienden por qué la nueva andanada. ¿Y por qué contra los negocios legales?

• FEMINISTAS Y BARBOSA

Y donde grupos feministas mantienen el pulso contra el gobernador es en Puebla. Y nos aseguran que en esto en gran medida el propio mandatario estatal tiene que ver. Por ejemplo, en la conferencia de prensa en la que anunció la detención de involucrados con el feminicidio de Angie Michelle Vera, Barbosa no recordaba el nombre de la joven de 19 años, quien desapareció el 12 de julio, y un asesor tuvo que recordárselo. No es de extrañar pues, nos comentan, que ayer siguieran las protestas contra el mandatario local que ha dicho que las mujeres no desaparecen, sino que se van con el novio. El morenista, por su parte, aplica aquello de que tiene otros datos, pues insiste en que los índices de criminalidad bajan gracias a que“aquí se actúa con severidad”. Así cuál entendimiento.

• RIQUELME, ¿Y LA SANA DISTANCIA?

El que fue chachado en lo que parece ser un festejo en plena pandemia fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, uno de los que integró de manera original el grupo de gobernadores del norte que se reunieron para combatir conjuntamente el Covid-19. En una foto de la reunión que ha circulado en redes se aprecia que los participantes no cuidan la sana distancia ni usan cubrebocas y se le ve muy sonriente, a pesar de que en su entidad las autoridades sanitarias están convocando a la ciudadanía a denunciar las fiestas, pues se ha comprobado que la concentración de personas puede aumentar el riesgo de contagios. El priista Riquelme intentó defenderse diciendo que sólo había 16 o 17 personas y ya dijo que asume la responsabilidad, aunque la polémica que ha generado por lo pronto, le resta autoridad para exigir que los coahuilenses cumplan con las medidas sanitarias que dicta su gobierno. Uf.