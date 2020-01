Trascendidos y rumores del 21 de enero (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de enero.

La Razón

Pues en Sinaloa se logró bajar el número de asesinatos dolosos un 14 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se dieron a conocer anoche. Sin embargo, el gobernador Quirino Ordaz aún tiene un pendiente que no es menor y ése es combatir con mayor eficacia la violencia familiar, pues este delito creció 17 por ciento en 2019 en comparación con el año anterior. Así que el mandatario seguro apretará las tuercas para crear programas y reforzar los ya existentes para prevenir este tipo de agresiones.

• Diputado de Morena, ¿próximo Nobel de Economía?

A quien le hicieron burla en redes sociales fue al diputado de Morena en Querétaro, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, pues dice que con los recursos de la rifa del avión presidencial México podría liquidar su deuda externa. Muchos pensaron que se trataba de una broma del legislador o que nadie le avisó que para la rifa se contemplan 6 millones de cachitos de 500 pesos, es decir, 3 mil millones de pesos aproximadamente. Y la deuda externa asciende a más de 456 mil millones de pesos. Algunos en Twitter lo mandaron a la primaria para repasar matemáticas, otros fueron más irónicos y casi casi lo contemplaron para el Nobel de Economía. Así las cosas.

• Regaño a Corral

Javier Corral tuvo que leer lo que demandó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para reaccionar y ceder a encabezar cada lunes una reunión de seguridad en Chihuahua. La Conavim, que por cierto nació por la violencia feminicida en Ciudad Juárez, le exigió a Corral garantizar la protección de la vida de las mujeres en Chihuahua; lo publicó la Secretaría de Gobernación en respuesta al asesinato de Isabel Cabanillas de la Torre, la joven activista contra la violencia de género. “Conocemos de cerca la preocupante situación que viven las mujeres en Chihuahua”, le expuso el órgano desconcentrado. Sólo así, el mandatario anunció que habrá junta semanal para la seguridad; falta ver si con ello se da garantía de que no haya impunidad ni en ése ni en ningún otro caso de feminicidio, como se lo está pidiendo la Conavim.

• Siguen los escándalos contra los Legionarios de Cristo

Y cuando los Legionarios de Cristo emitieron un comunicado para pedir perdón a las víctimas y padres de familia por abusos sexuales a niños por parte de algunos integrantes de esta congregación, le vuelve a llover. Y es que ahora se destapó otro hecho de los mencionados, pues se dieron a conocer, a través de una carta, testimonios de niñas que fueron presuntamente abusadas por un sacerdote en Cancún. Por lo pronto, dice esta organización religiosa que aceptará ser investigada por la Santa Sede por negligencia durante el proceso de las denuncias. ¡Qué fuerte!

• PRD pone lupa a servidores de la nación

Los que no quitan el dedo del renglón para vigilar a los servidores de la nación son los integrantes del PRD. Y es que dirigentes del partido acudirán a Hidalgo y a Coahuila, para atestiguar que no cometan irregularidades en los padrones sociales de cara a los próximos comicios electorales. Aunque de momento planean ir solos a las elecciones en esas entidades, no descartan sumarse a una alianza que les beneficie, pues quieren evitar a toda costa, dicen, que Morena se apodere de esas entidades. Así que se avizora un pleito seguro.

• Cambios en recursos materiales de San Lázaro

Ayer se dieron varias reuniones en la dirección general de recursos materiales de la Cámara de Diputados, en las que se comentó que el director general, Juan Alberto Armendáriz Martínez, concluirá su encargo el próximo 31 de enero. El ingeniero, como lo llaman sus subordinados, fue designado en diciembre de 2018, a pesar de haber sido inhabilitado dos años antes hasta el 2028 por la Contraloría del gobierno del estado de Puebla, sanción que ratificó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; con él, probablemente se irán, su director, José Antonio Calderón, de quien hay quejas porque engañó a personas para que trabajaran sin paga, y la subdirectora, María de Lourdes Carlos Manuel, contadora que hizo fama por malos tratos hacia el personal de esa área, entre otros.