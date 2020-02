Trascendidos y rumores del 20 de febrero (07:30 h)

La Razón

Con la novedad de que proyectiles con manufactura morenista no sólo se están lanzando contra el INE. Todo parece indicar que hay otro objetivo: la UNAM. Ahora el legislador Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, presentó una iniciativa para romper uno de los ejes que le ha dado estabilidad a la máxima casa de estudios: el proceso de elección del rector a través de la Junta de Gobierno. Resulta que el legislador por el Distrito 3 de Azcapotzalco y otrora autor de cartas dirigidas a medios en las que alaba a Fidel Castro, presentó una iniciativa para que el rector se elija por votación abierta. El nuevo despropósito se suma al intento por bajarle el presupuesto en diciembre del 2018, al “error” de desaparecer el apartado de la autonomía en el artículo tercero, todos corregidos en su momento tras ser señalados. Pero ahí quedan los antecedentes.

• Lo del TEPJF, por temas de economía procesal

Así que será el próximo miércoles cuando se lleve a cabo la sesión en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá de resolver las decenas y decenas de impugnaciones relacionadas con los conflictos internos del partido Morena, las cuales se fueron sumando. La decisión de ayer de postergar dicha sesión hasta la próxima semana radica en que el órgano de justicia electoral está haciendo ajustes relacionados con la economía procesal, aunque también trascendió que beneficia a Yeidckol Polevnsky. Lo cierto es que el resolutivo final sobre quién al final habrá de quedarse como dirigente nacional, entre ella o Alfonso Ramírez Cuéllar, sacará chispas, nos anticipan.

• Marchan contra el alcalde

El terrible crimen contra la niña Fátima también sacó a flote un reclamo de los habitantes de Xochimilco, demarcación donde los índices de inseguridad continúan al alza sin que el alcalde José Carlos Acosta haya puesto un freno. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la alcaldía que encabeza el morenista el feminicidio subió 10.3 por ciento, mientras que el homicidio se elevó 2.5 por ciento en 2019 respecto al año anterior. Habitantes de la demarcación adelantaron que hoy realizarán una marcha para exigir la destitución del alcalde Acosta por la falta de resultados.

• Pugna entre nuevos jefes sindicales

Si alguien dudaba del pique que hay entre los líderes sindicales Pedro Haces, de la CATEM, y Napoleón Gómez Urrutia, de la CIT, ayer hubo indicios para tener claridad sobre el asunto. Resulta que el primero canceló de último momento su asistencia al Parlamento Abierto que lleva la Cámara de Diputados sobre el outsourcing, tema al que Napito ha dedicado buena parte de su trabajo legislativo. Lo curioso es que la decisión para no asistir se dio luego de que Gómez Urrutia minimizara la trayectoria sindical de Haces, al afirmar que éste no tiene una vida larga de antecedentes laborales. Se comenta que a Napito no le hizo nada de gracia el evento al que Haces invitó al Presidente de la República. Al parecer hay una disputa por ver quién acapara la atención de ya saben quién.

• Un día sin mujeres

Y fueron los colectivos feministas los que adaptaron la premisa de la película Un día sin mexicanos, de Sergio Arau, para elevar su protesta contra los feminicidios y que se visibilice la gravedad del problema. A través del hashtag #UnDíaSinMujeres, varias organizaciones están convocando en redes a que el próximo 9 de marzo ninguna mujer salga de su casa, vaya a trabajar, a estudiar o hacer compras con el objetivo de que “desaparezcan” de la vida social. La protesta podría subir de tono si, dicen, no se les sigue tomando en cuenta. Ojalá ahora sí le den respuesta y este paro al que están convocando no pase de un día, pues para nadie es un secreto que la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país es fundamental y donde 48.9 millones de ellas son parte del sector laboral.

• En la mira de Alcalde

Nos comentan que aunque el tema se está procesando en tiempos más pausados, la legislación en materia de outsourcing va finalmente a proceder y contendrá puntos que están siendo delineados en el llamado Parlamento Abierto. Ayer fue turno de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien tiene la mirada puesta en empresas que recurren a prácticas como despedir a todo su personal en diciembre para no pagarles aguinaldo y recontratarlos en enero, a las que no registran a sus empleados en el Seguro Social y en las que recurren a la práctica de la subcontratación para evadir el pago de impuestos. La funcionaria sostuvo que al revisar el tema ya en terreno “lo que nos encontramos fue francamente espeluznante”. Así que por ahí va.