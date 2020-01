Trascendidos y rumores del 20 de enero (07:30 h)

La Razón

¿Cómo pueden escabullirse unas 150 personas en al menos 50 vehículos, tras quemar 22 casas en una población? Nadie lo sabe en Chihuahua, pero así se evadieron del poblado Las Pomas, en Madera, los atacantes que el viernes casi arrasan con él y aún no hay indicios que permitan dar con ellos. Y el sábado, en Ciudad Juárez, igual desaparecieron el o los responsables de la muerte de la activista y artista plástica Isabel Cabanillas de la Torre, de apenas 26 años, pero con una trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres ya acreditada. De parte del gobernador, sólo un tuit, en el que, con conocida retórica, condena el asesinato de Isabel y promete justicia. Otra vez pasó en Chihuahua, quinto lugar nacional, con 209 mujeres víctimas de homicidio doloso, en 11 meses de 2019… Otra vez en Ciudad Juárez, con 12 feminicidios en el mismo lapso.

• Semana crucial para la UNAM

Semana clave la que empieza en la máxima casa de estudios, pues parece haber avances en las negociaciones con las paristas que tienen bajo su control las prepas 9 y 7 y la Facultad de Filosofía. Aunque habrá que ver si las medidas que implementa la Rectoría, a cargo de Enrique Graue, para atender la violencia de género, son apreciadas. Para empezar, las unidades de atención que ofrecen activar acompañamiento y mecanismos de protección a las denunciantes, las cuales antes no existían o se señalaban de inefectivas. “Sin denuncia formal, no hay avance legal”, dice la UNAM en clips que difunde en redes sociales, en lo que puede considerarse un llamado a que las pongan a prueba, pero que apela también al debido proceso para los acusados. La UNAM muestra voluntad. La debe mantener y las paristas, tomarla en cuenta para avanzar.

• Góbers de AN le bajan en tema Insabi

Y será hoy cuando los gobernadores panistas presenten una propuesta alternativa al Ejecutivo para atender los problemas que ha tenido en su arranque el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituyó al Seguro Popular. Aunque aparentemente ya no traería tanta carga de frontalidad hacia la 4T, pues, aclaró el dirigente panista, Marko Cortés, se trata de decirle al Ejecutivo “cómo sí podemos construir, en el nombre que quieran, Seguro Popular o Insabi, pero cómo sí podemos garantizar la cobertura de salud y la gratuidad de la misma para todos los mexicanos”. O sea, no es un rechazo per se del Insabi, como se había venido articulando, sino, aparentemente, una propuesta complementaria. Ya se verá.

• Muñoz Ledo y su dardo migratorio

El que aprovechó para criticar la acción de contención desplegada por las fuerzas de seguridad mexicanas a la caravana que salió de San Pedro Sula, con la idea de atravesar Guatemala y México, y luego llegar a EU, fue el diputado Porfirio Muñoz Ledo. No es la primera vez que éste cuestiona que se apliquen medidas más fuertes de control a los flujos migratorios. Hace unos meses, sus declaraciones, entonces en calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, provocaron tensiones con el canciller Marcelo Ebrard. Esta vez, el legislador tuiteó: “nuestro gobierno tiene la obligación de permitir el paso de los migrantes por el territorio nacional; así lo marca el Artículo 11 de la Constitución y el Acuerdo Migratorio de Marrakech, del cual México fue activo promotor y que establece la migración ordenada, segura y regular”. Ahí, el dardo de Porfirio.

• Monreal y el blindaje a obras de la 4T

Y es en el Senado donde se busca blindar a las obras de la 4T, para que no sean suspendidas con amparos, en acciones como las del aeropuerto de Santa Lucía, que fueron objeto de descalificación por parte de “ya saben quién”, quien las llamó “sabotaje legal”. Resulta que el morenista Ricardo Monreal anunció una iniciativa para reformar el artículo 25 de la Constitución, a efecto de que las obras en determinadas materias, como la educativa, la de seguridad nacional o la penitenciaria, las de comunicaciones, energéticas o de turismo, entre otras, se consideren de interés social y tengan protección constitucional. Otra sería para ajustar la Ley de Amparo, en el artículo 129, para establecer como una causal de improcedencia de una suspensión, el perjuicio al interés social. Sólo que para aprobarlas se requeriría del apoyo de una buena parte de los senadores de oposición.

• Que otra vez se atoró el Tren Maya

Se dice que siempre no se cumplió la instrucción de que se publicaran a más tardar la semana pasada las prebases de licitación de otros dos tramos que componen la ruta del Tren Maya; obra a cargo de Rogelio Jiménez Pons. Se tenía programado que a más tardar el viernes pasado aparecieran los documentos en Compranet; pero hasta ayer no figuraban en el conocido portal de adquisiciones del Gobierno. Así que hasta ahora, sólo estarían en concurso los primeros dos tramos: el Palenque-Escárcega y el Escárcega-Calkiní. Y quedaron pendientes los tramos Calkiní-Izamal e Izamal-Tulum. El calendario también marcaba que a finales de esa semana se difundirían las bases del concurso del tramo Tulum-Cancún; pero en una de esas también se retrasa.

