Trascendidos y rumores del 20 de agosto (07:00 h)

#LozoyaGate, un huracán categoría cinco

Lo que algunos veían como la tormenta perfecta, terminó convirtiéndose en un huracán… y categoría cinco. Acusaciones, filtraciones, reclamos, deslindes, y todo en medio de la pandemia por el Covid-19, mientras nos acercamos a los 60 mil muertos a causa del coronavirus, que según el mismo subsecretario Hugo López-Gatell sería parte de un escenario catastrófico. Ojalá y este batidillo político no termine siendo solo un distractor que nada más salpique… y no meta a nadie a la cárcel. ¿Será?

Cuestionamientos por consejeros

Dicen que entre los finalistas del proceso para renovar a los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México hay algunos personajes que ya causaron cuestionamientos por tener algunos nexos que pondrían en duda la autonomía de su gestión. El primero es Ernesto Ramos, quien actualmente funge como representante de la empresa española INDRA, misma que ganó hace unos meses la licitación del sistema del voto electrónico por Internet para mexicanos en el extranjero; además, Jorge Egren Moreno y Adelina Edith González, actuales asesores de un consejero capitalino y, aseguran, con marcada cercanía a un partido político. ¿Será?

Testigo de calidad

Dicen algunos que Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, puso los puntos sobre las íes, y mejor testigo de calidad no pudo tener: nada menos que el Presidente de la República. Y es que en la conferencia mañanera el mandatario estatal se defendió de lo que calificó como calumnias del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Los argumentos dados por el panista -por cierto, uno de los mandatarios mejor evaluados del país-, son sólidos y concisos, y no dejan lugar a dudas. Es evidente que fue una porquería lo que se trató de hacer en su contra, pero la verdad siempre sale a flote. ¿Será?

Mexicali y su renta de patrullas

Dicen que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali arrendó 60 patrullas por 13 millones 904 mil 552 pesos a la firma que les dio la propuesta ¡más cara!… y ya hay un recurso de inconformidad interpuesto. Y es que hay cosas muy raras, como que la empresa, cuyo nombre empieza con “J”, de Jet Van, se llevó más de 620 contratos durante el mandato de Enrique Peña Nieto, mientras que con el Gobierno de AMLO lleva más de 140, la mayoría entregados por adjudicación directa. ¿Habrá nuevo consentido? ¿Será?