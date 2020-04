Trascendidos y rumores del 20 de abril (07:30 h)

La Razón

Nos comentan que en el Instituto Nacional Electoral, cuyo consejo encabeza Lorenzo Córdova, están un tanto inquietos porque no han recibido respuesta de Gobernación, encabezada Olga Sánchez Cordero, a la petición de que se clarifique de qué manera va a quedar el tema de los tiempos oficiales en radio y particularmente en TV, tras el anuncio presidencial de que devolverá a las concesionarias los tiempos fiscales que le corresponden al Ejecutivo. Nos hacen ver que no es algo menor pues hay que ver cómo se cuadraría la merma sobre todo de los llamados “tiempos electorales”. Algo complejo pues se tiene que buscar la forma de no alterar la decisión del mandatario y al mismo tiempo no violar la Constitución.

• Refuerzo contra Covid-19 en Michoacán

Quien este lunes anunciará nuevas medidas para reducir los índices de movilidad es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de tomar nota de que el tema está afectando a todo el país y por supuesto a su entidad. Ante la curva de casos positivos que se mantiene creciente, la idea es que la gente que no lo ha hecho, se tome en serio la amenaza que representa para las capacidades de los servicios de salud, el hecho de que pueda darse un contagio masivo y simultáneo en un corto periodo de tiempo. Así que, nos adelantan, se prevén multas y arrestos a los reincidentes que se resistan al aislamiento y el abasto alimentario no será pretexto para desobedecer las medidas. ¿Será que en otras entidades empezarán a tomar medidas de este tipo? ¿Habrá quien aún esté titubeando?

• Acuerdo penitenciario en Guerrero

En la sección de los estados que van un paso adelante contra la pandemia este día hay que anotar a Guerrero, cuyo gobierno gestiona la liberación de presos vulnerables o próximos a cubrir sentencia, para aminorar los efectos que pudiera tener en los centros de reclusión social la pandemia del Covid-19. Los posibles beneficiarios serían personas de su edad avanzada o mujeres embarazadas o al cuidado de sus hijas e hijos menores de edad que están dentro de los centros penitenciarios estatales siempre y que no purguen penas por delitos graves, y también los que cumplan con los criterios de ley para una preliberación. Nos informan que el acuerdo lo buscó directamente el gobernador Héctor Astudillo con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis.

• Otra vez, el dilema del cubrebocas

Pues resulta que cada día crece más el número de entidades que está adoptando como medida obligatoria el uso de cubre bocas como medida para prevenir que se puedan dar contagios principalmente desde personas asintomáticas. Ahora fueron los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral y, de Jalisco, Enrique Alfaro, el primero panista y el segundo de Movimiento Ciudadano quienes anunciaron esta determinación. El caso es que aún con ello, la Secretaría de Salud mantiene reservas sobre su efectividad. Ayer el doctor Gustavo Reyes Teheran, coordinador de los institutos nacionales de salud advirtió: “puede ser incluso contraproducente si no se utiliza bien, sobre todo si se están manipulando constantemente, si no hay lavado de manos frecuente”. Así el contraste de opiniones.

• Balaceras por el agua

Nos aseguran cada vez está más caldeada la situación en Chihuahua, entre grupos de ejidatarios por el tema del agua. Resulta que ayer hubo un enfrentamiento a balazos entre integrantes del Ejido Constitución y la numerosa familia de Joel LeBarón por acusaciones sobre el acaparamiento de agua en una docena de pozos profundos allá en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Luego de la balacera que se prolongó durante un par de horas, los ejidatarios denunciaron que dos personas fueron internadas en el Hospital Flores Magón de ese municipio. Los ejidatarios tienen hoy una reunión para definir las acciones que van emprender, considerando la vía legal.

• Abusada y abusiva en Yucatán

De por sí es una tarea extra la que emprendió el Gobierno de Yucatán para la entrada en operación del Seguro de Desempleo, está será doble, pues ahora tendrá que verificar que no haya “postulaciones dolosas”, de abusados o abusivos como la Directora de Turismo de Tekax, identificada como Damaris Guadalupe Carrillo Chable, quien proporcionó información falsa para hacerse acreedora del apoyo que en teoría es sólo para gente afectada por la crisis de empleo que provoca la pandemia del Covid-19. Para el estado de emergencia económica que realmente viven miles de yucatecos, resultó ofensivo este caso, por lo que el gobernador Mauricio Vila dijo que revisarán y retirarán apoyo si alguien no lo necesita; en tanto que el Ayuntamiento no tuvo de otra que anunciar que concluía la relación laboral con ella.