Trascendidos y rumores del 2 de septiembre (07:15 h)

Pese a las coincidencias ideológicas bien establecidas entre los gobiernos federal y capitalino, nos hacen ver que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México decidió destacar en la presentación de su segundo informe de resultados un tema central en el momento actual: la gestión de la pandemia por el Covid-19. La mandataria capitalina dedicó un amplio capítulo de más de 100 páginas al tema, que además abrió el listado de acciones en su ejercicio de rendición de cuentas, muy por encima de las apenas 17 páginas —además dispersas en un volumen de mil 226—, que la administración federal desplegó en el informe entregado al Congreso. Es cierto que la Ciudad de México ha ido en muchos sentidos pasos adelante respecto al manejo federal de la pandemia, tarea que ha recaído en el subsecretario Hugo López-Gatell.

• CONAGO, RUMBO AL DESMORONAMIENTO

Los que ya tienen pie y medio fuera de la Conago son los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Se salen del organismo actualmente encabezado por el priista potosino Juan Manuel Carreras, por considerar que ha perdido la visión federalista y la capacidad de negociación efectiva con el Presidente de la República. Nos dicen que nada tiene que ver con su decisión su pertenencia o no a algún partido político, pues también perredistas como el michoacano Silvano Aureoles o morenistas como el bajacaliforniano Jaime Bonilla han planteado resquemores sobre la agenda y los procesos internos de la Conago. Por cierto que si a García Cabeza de Vaca y a El Bronco les siguen los pasos otros ocho gobernadores de la Alianza Federalista, y en una de esas hasta los de Morena, pronto ya no ocurrirá algo que se vio ayer en Palacio Nacional: al presidente de la agrupación en primera fila, aplaudiéndole al Ejecutivo federal. Uf.

• OTROS DATOS

Quienes ayer salieron a decir que tienen otros datos en materia de seguridad fueron algunas voces relevantes del activismo y la sociedad civil. Por ejemplo, el Presidente presumió que en su administración ya no hay masacres, pero la familia LeBarón le recordó que 9 integrantes de ese clan fueron asesinados en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019, dentro del año que informó. El Ejecutivo también dijo que había una baja de todos los delitos, menos en homicidio doloso y extorsión. Y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, salió a indicar que es de 9 por ciento el aumento de asesinatos entre noviembre de 2018 y julio de 2020. Por su parte, organismos de feministas también criticaron que haya dicho que disminuyeron los feminicidios, cuando las cifras oficiales del propio gobierno muestran un incremento de 9 por ciento, respecto al año pasado. Así la contraposición de datos.

• SAURI, ¿VETADA EN SAN LÁZARO?

Igual que hace un año lo hicieron con panistas como Xavier Azuara al calificarlo de ultraderecha, la mayoría de diputados de la bancada de Morena tendría bajo un veto anticipado a Dulce María Sauri, el cual levantaría a cambio de un compromiso que solicita el coordinador Mario Delgado de no tomar decisiones unilaterales. Este veto deriva de que la priista apoyó a la aún presidenta Laura Rojas cuando ésta presentó una controversia constitucional para que se revisara la constitucionalidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. Si el tema no encuentra solución la priista podría no ir en la planilla final. Aunque nos comentan que tampoco lo haría Gerardo Fernández Noroña, ya que los guindas ya dejaron claro que el martes pasado sufragaron contra el PRI, no a favor del polémico legislador petista.

• EL REVIRE DE PABLO GÓMEZ

Fue el diputado Pablo Gómez el que no se quedó con las ganas de responderle a Gerardo Fernández Noroña, quien para tratar de convencer a incautos de respaldar su eventual postulación a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se fue al extremo incluso de mencionar la posible falta del Presidente porque el PRI buscaría, según dijo, eliminarlo. El mensaje de Gómez fue el siguiente: “Por lo que se ha dicho mal y sólo para hacer una aclaración puntual: ante la falta absoluta del Presidente de la República, lo sustituye provisionalmente el secretario de Gobernación mientras el Congreso designa al interino o sustituto (art. 84 de la Constitución)”. Gómez, por cierto, fue de los que votó a favor de la planilla que se había acordado la víspera, luego de los señalamientos del Presidente, quien reprobó las maniobras que se hicieron en San Lázaro y trastocaron los acuerdos originales de instalación. Por este hecho, se metió a la mira de Fernández Noroña. Pero, nos comentan, ayer le reviró.

• FOCOS ROJOS POR FUGA DE CAPITALES

Nos comentan que los focos rojos por la fuga de capitales nomás no se terminan de apagar, porque si bien el gran volumen de inversiones que han dejado nuestro país se ha ido reduciendo poco a poco, no ha habido ninguna señal determinante que estabilice ese indicador. Así lo reporta el Instituto de Finanzas Internacionales que cuantificó en mil 174 millones de dólares el monto de inversión que salió de México para buscar mejores oportunidades en otras economías. Ciertamente se trata de una cifra que se ha reducido en comparación con la reportada en marzo, que fue 7 mil 881 millones de dólares, pero, como ya se ha dicho, no ha terminado de cerrarse el boquete abierto, por un lado, por la desconfianza y, por el otro, por la cautela. El caso es que no debiera obviarse el asunto pues se trata de recursos nada despreciables para llevar a cabo una reactivación económica más vigorosa. Como la que hace falta, nos señalan.