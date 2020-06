Trascendidos y rumores del 19 de junio (08:30 h)

La Razón

El PRI ante la jugada PT-Delgado

Nos cuentan que en la bancada del PRI en San Lázaro, que encabeza René Juárez, aún ven abierta la posibilidad de que a la mayoría morenista, a cargo de Mario Delgado, se le ocurra acordar en lo oscurito con la fracción del PT, de Reginaldo Sandoval, para que los petistas y no los priistas asuman la Mesa Directiva de la Cámara en el tercer año. Y esto es porque desde hace varias semanas, Morena está transfiriendo legisladores al PT para que se conviertan en la tercera fuerza. Sin embargo, en las oficinas del tricolor ya tienen hechas algunas cuentas que les pueden favorecer: si Morena sigue dando legisladores puede perder la fuerza necesaria para mantener la Jucupo, si los petistas buscan apoyo entre otras bancadas aliadas como la del PVEM, la que corre el riesgo de desaparecer es esta última. Y la jugada que aún no tienen en el radar es que los priistas están dispuestos a buscar acuerdos con otras bancadas para mantenerse como tercera fuerza. Parece que la cosa no está fácil para Mario Delgado, quien ya sabe que los tricolores no van a aceptar que dividan en 2 el tercer periodo, ellos ya le dijeron al morenista que van por el año completo o nada, tal cual como fue el acuerdo fundacional al inicio de la legislatura. ¡Hagan sus apuestas!

• IMPACTO TRIPLE EN LA 4T

Tarde de anticipos de renuncias relevantes la de ayer, que involucra a tres mujeres con perfiles disímbolos, pero cada una defensora de alguna causa socialmente sensible. Mónica Maccise, con perfil independiente, próxima a los temas de género e igualdad, a punto de dejar el Conapred —en medio de descalificaciones por organizar y luego cancelar un foro sobre discriminación al que invitó al youtuber Chumel Torres, crítico frontal de la 4T—, decisión que no agradó al Presidente y a su esposa por ser un personaje al que le reprochan haber ofendido a su hijo. Asa Cristina Laurell, próxima a la 4T, tanto que fue secretaria de Salud de AMLO en el Gobierno capitalino y en el denominado “gobierno legítimo”. Deja subsecretaría de Salud peleada con su titular, Jorge Alcocer. Mara Gómez, con trayectoria académica y administrativa y formación en Derechos Humanos, se anticipa que por falta de “condiciones políticas” se va de la CEAV, organismo de víctimas desfondado. Un impacto triple en las filas de la 4T.

• ¿LA ÚLTIMA CARTA?

Y los que ayer se subieron a la polémica por el caso del Conapred, institución que el Presidente se pronunció por desaparecer, fueron los integrantes de la Asamblea Consultiva de esa institución. Tras una reunión lanzaron un pronunciamiento no sólo para solicitar al Ejecutivo que revalore su importancia, y recordarle las causas por las que ha luchado desde que fue creada: los derechos de la diversidad sexual, de las personas con VIH, de las personas con discapacidad, de la población afromexicana, de las trabajadoras del hogar… e incluso para pedirle que se le destine más fondos. Encabezada por Mariclaire Acosta, la asamblea lanzó su última carta en favor de la permanencia de Mónica Maccise al reconocerle su compromiso y trabajo. Los activistas que la integran, nos dicen, jugaron la que podría ser una de sus últimas cartas.

• REACTIVADO, EL CASO AYOTZINAPA

Así que quien está por estos días tramitando un amparo para evitar su detención es Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio pasado y detective principal del Gobierno federal en el caso Iguala. El exfuncionario busca con este trámite, que realizó en su nombre un abogado, evitar que se haga efectiva la orden de captura que un juez giró en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes —que a pedido del Gobierno federal volverá para continuar sin ninguna cortapisa las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa—, acabó su anterior estadía en México con grandes cuestionamientos hacia el funcionario, sobre quien parece nos dicen, cerrarse un cerco.

• EXTRAORDINARIO A TODO VAPOR

Salió ya el citatorio a la Comisión Permanente para sesionar de manera presencial el próximo lunes, con lo cual regresarán los 37 legisladores al salón de plenos del Senado con la idea de abrirle cancha al periodo extraordinario de sesiones que propuso el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para celebrarse los días 24 y 25 de junio, es decir, el miércoles y jueves. Todo parece indicar que desde mañana y los primeros días de la semana siguiente, aun cuando se registró un nuevo pico de contagios de Covid-19 en un día, habrá mucho trabajo, pues se deben tener listos los dictámenes que serán objeto de revisión y eventual aprobación. Nos aseguran que aún es posible que además de las leyes del T-MEC se puedan agregar las que esperan turno de discusión como la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o la desaparición de fideicomisos, esta última más difícil porque es constitucional. La duda que había anoche era cuántos de los legisladores no asistirán por ser sujetos de riesgo por considerarse vulnerables.

• ALCALDESA CONTRA AUTORIDAD FEDERAL

La que puso en la mira a las autoridades federales de Salud al atribuirles la falta de “un protocolo de Salud” ante el coronavirus, fue la presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, Célida López, a quien, por cierto, se menciona como una posible aspirante de Morena a la gubernatura del estado. “Necesitamos un protocolo de salud, la mayoría de la gente no tiene Seguro Social y se necesita capacitar a los médicos generales”, aseguró ayer en una entrevista además de reprochar que las autoridades federales no digan con precisión qué debe hacer la gente cuando tiene el primer síntoma. “No he escuchado en la exposición federal un protocolo de salud, estamos dejando a los mexicanos a la buena de Dios”, dijo la alcaldesa, que calificó lo anterior como un “acto de cobardía”. Su estrategia para contener el Covid-19, contó, es que la gente haga su vida, según dijo, de las seis de la mañana a las 6 de la tarde y luego la autoridad apaga todas las actividades. Uf.