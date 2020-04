Trascendidos y rumores del 17 de abril (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de abril.

Grilla, mentiras y virus

El doctor López – Gatell suele decir que es un técnico y no un político, dice que la grilla no se le da. ¿Seguro que no?

Como quien no quiere la cosa le ha dado sus recargues al gobernador de Jalisco y al alcalde de Guadalajara, diciendo que por allá han tenido fallas, como en la movilidad que sigue siendo alta.

¿Fue una apreciación técnica o política? Lo cierto, lo que demuestran los números, es que Jalisco destaca a nivel nacional por su efectivo manejo de la crisis.

Hay 23 contagios por cada millón de habitantes, casi la mitad de la media nacional que es de 45. Y eso que en Jalisco está la segunda ciudad más grande del país, Guadalajara.

Otro gobernador, el de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a López – Gatell hablar con la verdad.

El mandatario dijo que es mentira que exista en Michoacán un Centro de Ingeniería del IMSS que repare ventiladores. No hay nada de eso. “Dejen de mentir a la sociedad mexicana”, demandó.

El dedito del Banco Central

Pues nada que le sirvieron al presidente una de su propio chocolate

En reunión con los mandos del Banco de México, el mandatario les pidió usar excedentes para pagar deuda…

Sonrientes, sin perder la cordialidad, los autónomos del Banxico le recordaron “la importancia de observar el procedimiento y los tiempos en materia de remanentes de operación previstos en su propia Ley.

Y pues nada, que le dijeron “lo que diga nuestro dedito”.

La aportación indocumentada

La aguda crisis sanitaria en Estados Unidos deja al descubierto, sin las sombras de la contienda electoral, la importancia del trabajo de los migrantes indocumentados para la economía norteamericana.

Ante la contundencia de los hechos, las autoridades de ese país han abierto un periodo de “flexibilidad” para que muchos trabajadores obtengan un visado que les permita levantar las cosechas de manera legal. Los quieren allá.

No solo eso, el gobernador de California, Gavin Newsom, anuncio que entregará 500 dólares en efectivo a los migrantes sin documentos que mantienen en movimiento la economía de ese estado.

A este paso a los compatriotas que están ilegalmente en Estados Unidos les irá mejor que a los que se queden en México.

Sin utilidades, con responsabilidades

Aunque no se haya alcanzado un acuerdo con el gobierno federal, el CCE no se quedará cruzado de brazos ante la desesperación de empresarios y trabajadores.

Eso planteó Carlos Salazar quien le dijo a sus colegas empresarios que es momento de olvidar utilidades y asumir responsabilidades.

Haremos lo necesario para que todo mundo tenga la posibilidad de recuperar su empleo o incluso su empresa. El presidente del CCE dijo que no pierde la esperanza de que el gobierno de sume al acuerdo nacional, pero que ellos no pueden seguir esperando.

Empresarios de diversos tamaños están presentes en todas las etapas de la emergencia, desde la realización de pruebas hasta los servicios funerarios, pasando por farmacias y hospitales, de modo que tienen una responsabilidad grande que cumplir en la emergencia.

pepegrillocronica@gmail.com