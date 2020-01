Trascendidos y rumores del 16 de enero (08:00 h)

La Razón

Llamó la atención, por decir lo menos, la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo de crear un departamento psiquiátrico en la Cámara de Diputados, que les pueda dar servicio a los legisladores. “Estamos a veces desesperados, exasperados, tal vez si la tuviéramos (la ayuda psiquiátrica), no habría pleitos en la Cámara, seríamos muy bondadosos los unos con los otros para cumplir con la ley, en el trato respetuoso, cordial, amistoso, podríamos cumplir con todo ello”, fueron las palabras del legislador que hasta septiembre pasado encabezó la Mesa Directiva de San Lázaro. “Por desveladas, por todo lo que se quiera, por angustias, hay trastornos pasajeros”, acotó el morenista.

• La apuesta cultural de Del Mazo

Y fue el gobernador del Estado de México quien ayer anunció uno de los proyectos que, sin ser de los más costosos, pues implicará la inversión de unos 350 millones de pesos, seguramente se convertirá en uno referencial. Alfredo del Mazo dio los pormenores de las obras de remodelación del Centro Histórico de Toluca que implicarán intervenir 24 mil metros cuadrados, para generar un área verde de 32 mil metros, además de recuperar siete museos de la localidad y otros edificios, como el Palacio de Gobierno, la Catedral y la Iglesia de la Santa Veracruz. Además, se construirá un planetario, apuesta principal del proyecto, el cual tendrá una pantalla de 18 metros que podrá rotar 360 grados en la que se expondrán fenómenos astronómicos de una forma única. Se tiene previsto que la remodelación termine a mediados del año próximo y sirva para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Toluca.

• Zoé Robledo se “amputa el dedo”

Se comenta en oficinas donde despachan asuntos de salud que Zoé Robledo es bueno para darle fuerza declarativa a las acciones que lleva a cabo en el IMSS con lo que consigue proyectarlas mejor. “Cortarle el dedo al director del Seguro Social fue la única amputación que hemos propiciado de manera directa”, dijo ayer el chiapaneco al anunciar a los nuevos 35 delegados estatales, que ahora se llamarán titulares de órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y quienes por primera vez no fueron electos por dedazo del titular del instituto, sino vía examen de oposición. Por cierto que el anuncio lo hizo en sesión pública, así que también por ahí mostró callo mediático.

• Monreal golea a Díaz-Polanco

Con la noticia de que los órganos internos de Morena al final le hicieron a los senadores Ricardo Monreal y Lilly Téllez, como suele decir “ya saben quién”, lo que el viento a Juárez. Porque resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la amonestación que le hizo al zacatecano la Comisión de Honestidad, que encabeza Héctor Díaz-Polanco, por la actuación de aquel en la renovación de la presidencia del Senado y le tumbó también la solicitud de echar de la bancada a la sonorense Lilly Téllez. Así que al final el partido terminó dos a cero y además el perdedor se fue regañado porque el árbitro le advirtió que no debe meterse en actos de derecho parlamentario.

• Iniciativas en fuga

Sorprendió ayer que en el acto de presentación de iniciativas para emprender una de las más relevantes reformas en el sistema de justicia en los últimos tiempos al final los funcionarios de la 4T nos presentaran… ¡las iniciativas! Aunque se dice en algunas oficinas del Senado en donde éstas habrán de procesarse que postergar su difusión pública, respondió la filtración previa de borradores que dan cuenta de medidas polémicas que hicieron levantar la ceja a más de un experto en la materia. Ahí está el caso del exministro José Ramón Cossío quien consideró que muchos de los elementos de los documentos que circularon eran claramente inconstitucionales. Y otras voces, como la del Centro Pro, alertaron sobre la posible violación de derechos humanos. Por lo pronto, conviene esperar las iniciativas autorizadas en 15 días.

• Focos rojos y nueva caravana

Siempre sí fue cierto lo que Gobernación ya tenía en la mira: arrancó una nueva caravana desde Honduras, con el propósito de pasar por Guatemala y México y llegar a Estados Unidos. Olga Sánchez Cordero salió a declarar que no habrá salvoconductos y el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció, tras reunirse con Marcelo Ebrard, que “el Gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar”. Coincidencias aparte, la caravana arrancó en la víspera de que se apruebe en el Congreso de EU el T-MEC y luego de que se conociera la aprobación de un nuevo fondeo para el muro. Así que, nos dicen, los ojos del Gobierno mexicano no están estos días sólo puestos en el sur, sino también allá arriba, en el norte.