Trascendidos y rumores del 15 de agosto (09:50 h)

La Razón

Como un invitado que nadie espera llegó el tuit-reproche del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo al coordinador de su fracción en San Lázaro, Mario Delgado, justo cuando éste era centro de atención por su “experimento social” de hacerse pasar por chofer de Uber para conocer el sentir de la gente sobre Morena. El tuit de Muñoz Ledo decía: “Debido a tu clausura telefónica no he podido encontrarte. El propósito es sugerir que celebremos una reunión virtual de nuestro Grupo Parlamentario para debatir y acordar una agenda legislativa… El tercer año de la actual Legislatura enfrenta una responsabilidad histórica que no debiéramos dilapidar en querellas o pasiones personales”. Uf. El furor por el experimento de Delgado se convirtió en expectación por la respuesta que luego vino: “Ya hablé con Porfirio Muñoz Ledo y ya está al tanto de mi nuevo número telefónico. Como todos los lunes, tendremos reunión plenaria del grupo…” Así la comunicación Muñoz Ledo-Delgado.

• EL TREN DE LA “LEY GATELL”

Nos aseguran que todo está puesto para que la iniciativa que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad sea aprobada por el Congreso de Tabasco el próximo 17 de agosto, con lo que de esa manera se convertirá en el segundo en avalarla, después del de Oaxaca. La propuesta que implica cambios a varias normas y que en ciertos espacios ha sido llamada “Ley-Gatell” por la bendición que el subsecretario de Salud le dio desde antes de ser aprobada, fue enviada al Poder Legislativo estatal por el gobernador Adán Augusto López y ayer fue avalada por la comisión ordinaria de Salud del Congreso tabasqueño. Nos aseguran que de aprobarse esta reforma, aceleraría el tren en el que están formadas más de una decena de entidades, en las que se ha expresado la necesidad de controlar más la venta de esos productos por la incidencia que tienen en enfermedades que representan comorbilidades en medio de la pandemia por el Covid-19.

• #PÓNTELOCHALLENGE ENTRE GÓBERS

Con la novedad de que desde ayer anda circulando entre gobernadores el reto viral denominado #PónteloChallenge, que busca promover el uso del cubrebocas como una acción para reducir los contagios de Covid-19. Y todo empezó porque el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, nominó a su jefe, Jaime Rodríguez Calderón, quien no tardó en subir su video poniéndose el cubrebocas y exigiendo mientras mira a la cámara: “Yo me lo pongo, ¿y tú ya te lo pusiste? ¡Póntelo, cabr… Póntelo! La cadena siguió y el coahuilense Miguel Riquelme hizo lo propio. Lo secundó el duranguense José Rosas Aispuro. Por la tarde ya había cumplido también el reto el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y estaban en lista los mandatarios de Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral y de Aguascalientes, Martín Orozco. Nos hacen ver que no faltó que en los comentarios de alguno de ellos preguntaran si alguien se animará a nominar a ya saben quién. Ah, las benditas redes.

• PAN INCLINA BALANZA EN EL SENADO

Nos comentan que quien ayer inclinó fuerte la balanza en el proceso de designación de presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República — para la que están apuntados cinco senadores morenistas—, fue Mauricio Kuri, coordinador de la bancada panista. Y es que el legislador se pronunció a favor de Eduardo Ramírez Aguilar, de quien en este espacio anticipamos que se trataba del que más consensos estaba generando para suceder a Mónica Fernández Balboa. Kuri comentó que el senador chiapaneco es con quien “tendríamos más empatía… lo vemos como alguien con quien se pueden hacer puentes y podemos tejer acuerdos”. El mensaje tiene relevancia, porque todavía hace poco las cosas apuntaban a que los panistas buscarían presidir la Mesa. Así que con un solo mensaje Kuri planteó lo que serían dos definiciones sobre el tema.

• BUENA NOTICIA, MÁS CUIDADOS

La buena nueva para Campeche, que gobierna Carlos Aysa, es que se convirtió en la primera entidad que pasa al color amarillo en el semáforo Covid-19, lo cual implica que el nivel de riesgo ya no es máximo ni alto, sino moderado. También, la posibilidad de realizar más aperturas de actividades, pero con el mayor de los controles. Quizá por eso tras recibir la noticia, al mandatario estatal no se le vio echando las campanas al vuelo, sino advirtiendo que “pasar a la fase amarilla no significa bajar la guardia, al contrario, es momento de redoblar esfuerzos”. Nos hacen ver que la buena noticia para Campeche se da en la víspera de que se ajusten los criterios del semáforo con los que la posibilidad de quedarse o volver a rojo sólo se daría si la situación de la pandemia en una entidad estuviera totalmente en descontrol. Será mucho más normal estar en color naranja.

• LAS ELECCIONES VAN

Así que no hay vuelta de hoja y las elecciones en Coahuila, donde habrá de renovarse el Congreso local y en Hidalgo, donde se elegirá a nuevos presidentes municipales finalmente se realizarán el próximo 18 de octubre. Ésa fue la determinación que tomó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante dos recursos interpuestos por el PAN y por Morena, que consideraban que en esta decisión tenían que ser tomadas en cuenta las consideraciones que pudiera hacer el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud. Esta última por cierto, nos dicen, dio una especie de visto bueno a los protocolos que tiene previsto establecer el INE, a cargo de Lorenzo Córdova, tanto en momentos de campaña, como en el día de la votación. Así que las elecciones finalmente van.