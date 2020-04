Trascendidos y rumores del 13 de abril (08:10 h)

La Razón

Así que acaban de salir los resultados de la más reciente encuesta mensual de evaluación de gobernadores de Massive Caller, que considera ya acciones de cada uno ante el coronavirus, aunque con un carácter más general. Y los que más aprobación tienen son: Mauricio Vila, de Yucatán (77.1 por ciento); Claudia Pavlovich, de Sonora (65.3); Diego Sinhue, de Guanajuato (63.7); Francisco Domínguez, de Querétaro (63.2); Quirino Ordaz, de Sinaloa (61.1); Omar Fayad, de Hidalgo (55.6%); Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí (55.6); Javier Corral, de Chihuahua (53.8); Jaime Bonilla, de Baja California (53.1), y Héctor Astudillo, de Guerrero (52.9).

• Deuda pública, último recurso

Llama la atención, por ir a contrapelo del argumento presidencial, el hecho de que una voz desde Morena, que se han caracterizado por su proximidad con el tema de las finanzas públicas, como Dolores Padierna, advierta que la 4T aún no descarta la posibilidad de recurrir a endeudamiento para hacer frente a los estragos que está dejando el Covid-19. La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados considera que debe ser el último recurso, pero que no debe descartarse tras revisarse otras posibilidades, cuantificarse las acciones por realizar e identificar fuentes de financiamiento disponibles, entre éstas, algunas ya ocupadas como los fideicomisos públicos.

• Aguinaldo guinda: ¿donar o no donar?

Nos adelantan que esta tarde los diputados de la bancada de Morena, que dirige Mario Delgado, serán informados de cómo recibirán el aguinaldo y cómo donarlo. Sin embargo, también nos hacen ver que alrededor de 40 por ciento no está de acuerdo en entregar esa prestación o al menos no hacerlo a la Tesorería de la Federación, porque, argumentan algunos, el dinero irá a entidades “donde hay corrupción”. Así que habrá quien se ofrezca a comprar y repartir personalmente algún insumo médico. ¿Será que además al entregarlo querrán tomarse la foto? No. No hay que ser mal pensados, no suelen hacer eso, nos dicen.

• Morelos vive doble emergencia

En Morelos la situación de emergencia no sólo la marca la pandemia por Covid-19, sino la condición de inseguridad que la autoridad estatal no sabe contener. Al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, el Colegio de Médicos Cirujanos le expresó un fuerte reclamo este fin de semana, luego de haber perdido a tres de sus integrantes de manera trágica. No fue producto del riesgo de atender los efectos de una pandemia. En Puente de Ixtla, sujetos armados los atacaron en un domicilio donde estaban reunidos, tras concluir su día de trabajo, para, según los primeros datos, robarles un auto. El hecho sigue impune.

• La resolución de Bonilla

Y quien finalmente logró su cometido fue el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien la semana pasada determinó que la actividad de la empresa Smiths Medical, fabricante de ventiladores, con operaciones en su estado, no era esencial por lo que debía suspenderse. Y esa decisión la tomó basado en el hecho, se reveló, de que la firma se negaba a vender ese tipo de equipamiento a la entidad. Lo cierto es que, al parecer, el problema que desató y que implicó incluso la intervención de Cancillería quedó atrás pues Bonilla anunció que hubo un acuerdo con la firma y “nos van a apoyar con los ventiladores”. Agradeció que entendieran la posición de su gobierno, aunque también sostuvo: “no somos colonia de nadie”.

• Golpe del Covid a los empleos

La mala noticia es que los efectos del Covid-19 se están empezando a proyectar en cifras económicas. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo, el primer trimestre del año cerró con 130 mil 593 trabajadores menos afiliados ante esa institución, es decir, se trata de personas que perdieron un empleo que les daba las prestaciones de ley. Se trata de un golpe, nos comentan, sólo comparable con el causado por el llamado Efecto Tequila, de 1995. Del conjunto de empleos perdidos, de acuerdo con los datos, 63 mil eran plazas consideradas permanentes y 67 mil 392 eran eventuales.