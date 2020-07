Trascendidos y rumores del 11 de julio (09:30 h)

La Razón

Reclamo fuerte del subsecretario Hugo López-Gatell contra lo que llamó “datos inconsistentes” de los estados, que impidieron diseñar el semáforo epidemiológico de esta semana. “Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, pero no podemos presentar el semáforo cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación”, reprochó. Ése, sin embargo, no fue el único recargón del funcionario, pues exhibió los casos de Quintana Roo y Yucatán, ambos con gobiernos panistas, que reportan aumentos en la cifra de contagios derivados de reaperturas de las que pudo haberse perdido el control. Nos aseguran que con estos señalamientos, el funcionario evitó encajar completo el llamado de atención que por la mañana hicieron la OMS y la OPS a México por lo que consideraron ha sido un desconfinamiento acelerado. Uf.

• EL EXTRAÑO RETORNO DE FÉLIX SALGADO

Así que el regreso rápido de Félix Salgado Macedonio a su escaño en el Senado no se debe principalmente a la necesidad que tiene la 4T de sus servicios, sino a que al final el legislador no encontró en este momento el camino fértil para sus aspiraciones al gobierno de Guerrero. Nos aseguran que no se le acomodaron las cosas para que jugara en el mismo modelo que se aplica en Oaxaca, donde Susana Harp es el enlace del Gobierno federal, para el tema de la pandemia por el Covid-19 y se perfila como candidata natural a la gubernatura por Morena. Tampoco vio por ahora respaldos suficientes de la propia Cuarta Transformación, que revisa postular al gobierno de la entidad al superdelegado, Pablo Amílcar Sandoval, y también observa con detenimiento el crecimiento en las encuestas de Luis Walton, expresidente municipal de Acapulco y cercano a “ya saben quién”. Con las puertas cerradas, quien mostró otra vez su oficio político fue el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, al exaltar sus capacidades como presidente de la Comisión de Defensa. Y ya con eso Salgado volvió, nos señalan.

• SEMANA GRANDE PARA EBRARD

El que cierra la semana con varios logros en el bolsillo es el canciller Marcelo Ebrard, quien ayer se anotó otro punto más al anunciar la ubicación en Canadá de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, de quien se buscará la captura y extradición para que responda por acusaciones relacionadas con el caso Iguala. Como es sabido, el secretario de Relaciones Exteriores realizó las gestiones relacionadas con la petición con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte, detenido esta semana, y fue el operador de la exitosa visita del Presidente López Obrador a Washington. Ayer en la conferencia mañanera Ebrard anunció que en el caso de Zerón de Lucio “impunidad no va a haber, parte de nuestra función de la Secretaría de Relaciones Exteriores es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza la extradición ocurra”.

• SFP Y EL CERCO AL SEXENIO DE EPN

Y quien está cerrando otra tenaza en torno al peñanietismo es la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que su dependencia sí tiene facultades para sancionar irregularidades administrativas graves. Con el resolutivo bajo el brazo instruyó a que se inicien de inmediato todas las investigaciones por hechos e irregularidades cometidas entre el mes de julio de 2013 y julio de 2017, es decir, las que no han prescrito. En esta determinación, nos aseguran que no hay marcha atrás: “Los conmino a enfrentar con la mayor convicción, dedicación y entrega este reto, a no perder más tiempo y actuar con celeridad y utilizar nuestras facultades sancionadoras, para que pronto estemos en posibilidad de rendir cuentas al pueblo de México, que apostó por un cambio verdadero”, pidió la funcionaria.

• INEGI, ¿ES TIEMPO DE VOLVER?

Nos comentan que en semanas en las que se han registrado nuevos picos de contagio de Covid-19 en el país, aunque también en estos días se ha asegurado desde la Secretaría de Salud que la velocidad de propagación de la pandemia está disminuyendo, se ha empezado a ver en las calles a encuestadores del Inegi, eso sí, con cubrebocas, recabando información para concluir estudios pendientes. El hecho coincide con la noticia dada a conocer ayer por el presidente de esa institución, Julio Santaella, de que resultó positivo a la prueba de SARS-CoV-2. Nos aseguran que hay cuestionamientos de si no se les estaría poniendo en riesgo en un momento delicado. Parece que en el organismo, nos dicen, tendrán que revisar si es el mejor momento para la reactivación.

• MORENA Y EL SEMÁFORO

Con la novedad que de la realización del proceso interno de renovación de dirigencia de Morena, que implica llevar a cabo asambleas masivas, tendrá que esperar a que haya semáforo amarillo o verde, lo cual, como pintan actualmente las cosas, no se ve que ocurra en el corto plazo. Resulta que el líder de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, envió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, un escrito en el que le consulta si se podrían efectuar las reuniones. La dependencia le respondió con una explicación del tema de normatividad y semáforos. Nos aseguran que esta respuesta tiende a favorecer la permanencia de Ramírez Cuéllar al frente del instituto político, previa justificación ante el Tribunal del inconveniente de efectuar las asambleas. Aunque en otro escenario se tendría que plantear la modificación de las reglas del proceso interno. Uf. ¿Hay margen de maniobra?¿Generará este hecho disputas? Al tiempo.