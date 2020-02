Trascendidos y rumores del 11 de febrero (07:30 h)

La Razón

Otra vez Porfirio Muñoz Ledo no tuvo empacho para ser muy crítico de la política migratoria de la 4T. Y es que el diputado federal fue parte de una comitiva de legisladores que visitó la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, de donde el aún morenista salió muy enojado diciendo que la visita había sido un burdo maquillaje, pues ni a los periodistas dejaron entrar. Además, don Porfirio no reparó en expresar sus dudas al trato que los migrantes reciben en esta estación migratoria y de plano dijo que son maltratados y los niños llevan la peor parte. Don Porfirio sigue haciendo corajes.

• Los ayotzis no se transforman

Los que no hacen honor a la canción que dice “Cambia, todo cambia” de Julio Numhauser, son los normalistas de Ayotzinapa, a quienes no importa que un gobernante, que en campaña abrazó sus causas, se encuentre ahora en el poder: simplemente siguen actuando igual, a golpes y sombrerazos. No se entiende el intento de irrumpir a la fuerza en Palacio Nacional para exigir, también lo de siempre, benevolencia en las evaluaciones y, principalmente, plazas automáticas. Su acción provocó que elementos de seguridad, que resguardan el inmueble donde vive ya saben quién rociaran gas lacrimógeno para dispersarlos, también, como ha ocurrido siempre.

• Tatiana, suspirante por dos estados

Pues con la novedad de que la diputada morenista Tatiana Clouthier no sólo tiene en la mira la gubernatura de Nuevo León, entidad donde ha residido más de 37 años y para la cual ya incluso algunas encuestadoras están midiendo sus posibilidades. Resulta que también tiene el ojo puesto en Sinaloa, entidad en la que nació y para la que necesita vivir ahí sólo un año para acreditar la residencia. Por cierto que lo que dicen algunas encuestas es que, en Sinaloa, Morena tiene más posibilidades de ganar que en Nuevo León. ¿Qué dirá de esto el senador también morenista Rubén Rocha Moya, a quien algunos ven más que apuntado para contender? Al tiempo.

• Deja el PRI y mira hacia un horizonte guinda

Y hablando de Nuevo León, la polémica que se armó tras la decisión de la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz García de renunciar a 22 años de militancia priista. Dicen que la edil ya coquetea con Morena, quien no la ve con malos ojos para, en un futuro, impulsarla a la gubernatura de esa entidad. Por lo pronto la expriista asegura que no ha recibido propuestas de ningún otro partido. Algunos dicen que fue plan con maña, pues desde hace meses la presidenta municipal considera la posibilidad de cambiar de colores, luego de que en noviembre pasado Yeidckol Polevnsky dejara la puerta abierta para ingresar a Morena. Ya se verá.

• Los bienes del PRD, en riesgo

A la que parece lloverle sobre mojado es a la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, pues ayer que un tribunal unitario en materia penal emitiera un fallo absolutario a favor del empresario Carlos Ahumada, la exfuncionaria tendrá que pagar al argentino un préstamo que le pidió por 400 millones de pesos, cuando Robles era representante del PRD. Dicen que el fallo le permitiría al empresario embargar no sólo los bienes de la propia Robles, sino también los del sol azteca. ¿Qué pensarán los del logo amarillo?

• Amparos en el desabasto

Dicen fuentes cercanas que el PRD está aprovechando la situación del desabasto de medicamentos para ayudar a los niños con cáncer, ya que interpusieron un amparo contra el Insabi y dicen que ya preparan más. El chiste es que la Secretaría de Gobernación ahora sí se comprometió a abastecer de medicamentos a nivel nacional a más tardar el lunes, lo que dejaría sin efecto los amparos. Incluso los padres ya no cerrarán las garitas que tenían pensadas… ahora será necesario ver si la promesa se cumple y el PRD se queda con las ganas… ¿de ayudar?.