Trascendidos y rumores del 10 de marzo (07:35 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo.

Las causas justas de las mujeres lograron en un solo fin de semana un impulso que no habían tenido en años, sin embargo, la reivindicación violenta de las mismas, que hacen sobre todo personas encapuchadas, dejaron daños colaterales en otras mujeres que no la debían ni la temían. Ayer, una agente de la policía capitalina compartió en sus redes una foto en la que se aprecia una dura lesión en su mejilla derecha, una quemadura que, teme, le deje la cara marcada. “Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres”, escribió la policía. En la marcha del domingo las mismas mujeres repudiaron la violencia. Con esto, nos dicen, tendrán más razones para no cederle ni un solo espacio.

• Mireles y su microcastigo

Al que le salió barata la sanción por sus expresiones misóginas fue nada menos y nada más que a José Manuel Mireles, el exjefe de las autodefensas en Michoacán y ahora delegado del ISSSTE en esa entidad. Resulta que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, determinó que el funcionario sea amonestado y suspendido cinco días hábiles por dos expresiones que hizo el año pasado: la primera el 4 de septiembre cuando se refirió con el término “pirujas” a las esposas y concubinas de los derechohabientes, y la otra el 9 de septiembre cuando comentó que un líder sindical le había pedido una plaza para “una nueva nalguita”. Así las cosas estos días en los que en las calles la lucha contra el machismo se anota puntos.

• En el pleistoceno de la igualdad de género

Y hablando del temas de género, el que de plano se voló la barda con sus declaraciones fue el alcalde de Cintalapa, Chiapas, Francisco Nava Clemente. Resulta que al edil no le gustó mucho la iniciativa #UnDíaSinNosotras, porque, según él, esperaba que algunas de sus compañeras sí fueran a trabajar. Como no lo hicieron, dijo que andaban “haciendo aseo en su casa”. Más de uno levantó la ceja con la expresión del edil, quien sin embargo confirmó su ánimo en el tema: “Y si les damos dos días, los dos días se avientan. A ver cuándo nos toca a nosotros, no, a nosotros los hombres”. Parece que por Cintalapa hace falta sensibilidad. O una máquina del tiempo que traiga al edil al siglo XXI.

• La otra cara en el ITAM

La cara opuesta de lo ocurrido en Chiapas se materializó en el ITAM, donde ayer, a propósito de #UnDíaSinNosotras, profesores y alumnos organizaron un conversatorio sobre masculinidades, machismo y violencia de género en la que participó Gabriel García, de la organización Hombres por la Equidad AC. Nos comentan que se dio una copiosa asistencia y una nutrida interacción entre el ponente y el público en la Plaza Roja. El acto estuvo organizado y moderado por el académico Horacio Vives Segl, por si en otras universidades les llegara a interesar.

• Iván Duque con AMLO

Nos adelantan que será interesante la visita de Estado que realiza este día en nuestro país el presidente de Colombia, Iván Duque. El mandatario de derecha se reunirá con el presidente López Obrador, quien en el panorama continental es más bien visto como de izquierda, y aunque no por ello deba de mostrarse algún distanciamiento, es un hecho que hay puntos en los que los dos gobiernos andan por rutas que no parecen confluir. Para no ir muy lejos, el caso Venezuela. Otro de los puntos es el de la próxima renovación de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, en donde también, nos aseguran, hay visiones distintas.

• Ahora hackean a Trabajo

Así que ahora fue la Secretaría del Trabajo la que sufrió un ataque cibernético que ocasionó fallas en sus servidores. La dependencia, a cargo de Luisa María Alcalde, reconoció que el “incidente” afectó parte de su infraestructura de cómputo y sistemas, lo que provocó fallas en la “plataforma de legitimación de contratos colectivos”. Ante ello, la dependencia informó que continuará recibiendo solicitudes y atendiendo a los usuarios de su plataforma a la antigüita, es decir, a través del correo electrónico. Apenas el 24 de febrero pasado fueron hackeados los servidores de la Secretaría de Economía y como que ya se ensañaron los hackers con dependencias de la 4T.