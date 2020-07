Trascendidos y rumores del 1 de julio (07:00 h)

La razón

Así que desde el pasado 18 de marzo, cuando apenas la pandemia mostraba sus primeros efectos, la alcaldía Benito Juárez, a cargo de Santiago Taboada, ha venido realizando labores de limpieza y desinfección de espacios públicos de la demarcación. Mercados, espacios para mascotas y unidades habitacionales, entre otros, son desinfectados regularmente por personal debidamente protegido que arroja con aspersores una solución sanitizante. Ahora estuvieron en sitios, como el Mercado 24 de Agosto, y los supermercados ubicados en la calle de Dakota en la colonia Nápoles y en Popocatépetl, en la colonia Xoco, por ejemplo. Nos aseguran que se tiene previsto que estas actividades que generan protección a los habitantes de la Benito Juárez, se mantengan el tiempo que dure la emergencia.

• SONORA VA POR CIERRE FRONTERIZO

Donde por su vecindad están viendo con atención el repunte de casos de Arizona, Estados Unidos, es en el estado fronterizo de Sonora, donde ya busca evitar un impacto mediante el cierre de la frontera para cruces no esenciales. Nos aseguran que Enrique Clausen, secretario de Salud de la entidad que gobierna Claudia Pavlovich, solicitará al Consejo Estatal de Salud que haga una petición formal a su homólogo de carácter federal —el Consejo de Salubridad General— y a la Cancillería, para que evalúen a la brevedad el caso y se pueda dictar la medida restrictiva que tendría un carácter temporal y con los intercambios comerciales blindados. El aumento de riesgo de contagios es real pues Arizona, al igual que otros estados de la Unión Americana, por estos días reportan aumentos exponenciales de casos de contagio de Covid-19 luego del fallido ejercicio de desconfinamiento que llevaron a cabo en días pasados.

• APROBADO, IMPUESTO DE TAMAULIPAS A CFE

Pues finalmente el Congreso del estado de Tamaulipas aprobó la reforma que propuso el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a la ley de Hacienda estatal para empezar a cobrar derechos a las empresas que emitan gases a la atmósfera por más de 25 toneladas al mes. Nos hacen ver que, por lo pronto, la Comisión Federal de Electricidad sería una de las que tendría que cubrir esta contribución verde que aplicaría a partir de 2021. A favor de la reforma votaron los diputados de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y en contra, los de Morena. El gobernador panista señaló que reconocía y valoraba la decisión de la mayoría de los diputados, pues la reforma está encaminada a “corregir las conductas de las empresas que emiten contaminantes”. Uf.

• EL COVID-19 Y LA MARINA

En tiempos de polarización es común que casi cualquier causa detone debates, y que éstos muchas veces al estar encuadrados en posiciones políticas se distancien del sentido común y hasta de las consideraciones humanas más elementales. Así pasa, nos confían, con el caso de la senadora Nestora Salgado, quien fue hospitalizada en una instalación de la Secretaría de Marina que atiende casos de Covid-19. No se trata de privilegio alguno. La Armada, dependencia a cargo del almirante Rafael Ojeda, desde el principio de la pandemia está atendiendo a todas las personas que sus capacidades le permiten y hay pruebas fehacientes de ello. El deseo debiera ser, en todo caso, que nadie llegue a requerir atención. Por lo pronto, nos comentan que hace bien la Marina en no subirse a esos debates. La batalla es contra el virus.

• ANA GUEVARA, EN PROBLEMAS

A la que se le están complicando las cosas con la denuncia por extorsión que tiene encima es a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara. Esto, nos dicen, luego de que los abogados Jesús Chaín y Rafael Sánchez Cano anunciaran la presentación de pruebas ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública, que relacionarían a la exvelocista no sólo con una supuesta petición de moches, sino también con la agresión a tiros de la que, denunciaron los litigantes, fue víctima en Veracruz Sánchez Cano. El caso que involucra a Guevara tiene que ver con un contrato a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, a la que le habrían dado un contrato por 16.5 millones de pesos para suministro de alimentos para deportistas y entrenadores, y que fue adjudicado con un procedimiento presuntamente simulado. Así de complicado.

• ACLARACIÓN EN QUERÉTARO

El que salió a aclarar y a ofrecer disculpas por haber sido impreciso con sus propios señalamientos fue el secretario de Salud de Querétaro, Julio César Ramírez Argüello. Esto luego de que se convirtieran en Trending Topic sus señalamientos en el sentido de que en semanas pasadas se habría decidido no publicar algunos números de camas con la idea de que no llegaran pacientes no queretanos. Ramírez Argüello aclaró que en la entidad nunca se ha negado la atención por Covid-19 y que hasta el pasado lunes 29 de junio se tuvo registro de la atención de 146 pacientes foráneos. “En ningún momento se ha mentido y tampoco se ha negado información. Se han reportado puntualmente a la Federación, particularmente al sistema ‘Red IRAG’, las camas disponibles, con fechas y registros que pueden corroborarse”, sostuvo.