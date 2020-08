Trascendidos y rumores del 1 de agosto (09:45 h)

La Tazón

En “innumerables ocasiones”, como se suele remarcar en la conferencia de prensa de la noche en Palacio Nacional, se ha dicho que son autoridades sanitarias tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores. Así que para enfrentar la crisis por el Covid-19 no hay otra alternativa que el trabajo conjunto y sincronizado. De ahí la relevancia de la ruptura que ayer quedó declarada entre nueve gobernadores y el gestor principal de la pandemia. Los primeros desacuerdos no son de ayer. Hay ya una larga acumulación de desencuentros por las cifras, por las pruebas, por los cubrebocas, por la falta de presupuestos, por el semáforo. Tanto, que más que una posibilidad de retorno al animado trabajo armónico lo que se vislumbra es el frío y obligado acuerdo institucional. Cambia de rostro la colaboración, pero no el de la pandemia, que seguirá causando estragos.

• ¿Y LOS OTROS “GRITOS”?

Nos comentan que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció ya que en su entidad se cancelará la ceremonia tradicional de El Grito porque “no vamos a cometer un acto de irresponsabilidad”. Contrariamente a lo que ocurrirá a nivel federal en donde habrá una ceremonia con 500 asistentes a la plancha del Zócalo, algunos de los cuales portarán antorchas, en Jalisco “no va a haber nada que exponga a las personas a un mayor nivel de riesgo. Nada. Ni gritos, ni informes, ni fiestas ni nada”. El mandatario estatal aseguró que en breve hará un anuncio “de cómo vamos a procesar este tema, porque evidentemente no podemos pasar por alto la fecha, pero vamos a hacerlo sin exponer a nadie”. Habrá que ir viendo qué decisiones toman en otras entidades ante tan importante fecha.

• FALLIDO PROCESO EN MORENA

Al que se le siguen cuadrando los astros para seguir en el cargo, con una poca de ayuda del aparato partidista, es al dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Y es que, nos cuentan, se convirtió en el principal beneficiario de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, a cargo de Héctor Díaz-Polanco, la cual determinó echar abajo la convocatoria, que de todos modos no se cumplió, para renovar la presidencia de ese partido y la secretaría general. Entre los militantes que se oponen a la permanencia del actual dirigente nacional aseguran que desde el principio se armó esa convocatoria con la idea de no ser cumplida, pues consideraba la realización de asambleas masivas, algo que está prohibido por las autoridades sanitarias. Lo que es un hecho es que ya no hay fecha para la famosa renovación.

• LAS CRÍTICAS DE ALITO

En medio de señalamientos por acuerdos legislativos con Morena, que permitieron la aprobación de reformas que interesaban a la 4T, y que hicieron que se volviera a hablar del PRImor, quien lanzó ayer un discurso crítico a las estrategias del Gobierno federal ante el Covid-19, fue el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Resulta que Alito difundió un mensaje en el que advierte: “No teníamos que haber llegado a esto. ¿Qué más tiene que ocurrir para aceptar que la estrategia para contener la pandemia no dio resultado? ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno de Morena ponga atención en el México real?”. Después de enumerar la afectación al 93.2 por ciento de las empresas y la disminución del ingreso de la mitad de la población con empleo demandó un cambio de estrategia. Y además, urgente.

• EXHIBE AL PT… EL PES

Pues con la novedad de que el PRI en la Cámara de Diputados no es la única víctima de la intentona petista de hacerse de la Mesa Directiva sumando a sus filas diputados de por aquí y por allá. La otra bancada afectada es nada menos y nada más que la del Partido Encuentro Social —a cargo de Jorge Argüelles— que es, por cierto, también aliada de Morena. Y es tal la molestia por el hecho que ayer lanzó un fuerte posicionamiento en el que da cuenta, a manera de reproche, de los movimientos de la fracción a cargo de Reginaldo Sandoval, que empezó con 29 diputados y ya lleva 43 y ha expresado su interés de lograr el control la Presidencia de la Cámara. El caso es que el PES reclamó que el PT esté incluso ofreciendo dinero y puestos para comprar a legisladores reproduciendo los viejos esquemas de la política. Así que en su intentona el PT no contará con el PES.

• IP Y EL ACUERDO NACIONAL

Los que no quitan el dedo del renglón para echar adelante un acuerdo nacional que permita enfrentar los efectos económicos que está causando la pandemia por el Covid-19 son los integrantes de la Concamin, a cargo de Francisco Cervantes. Y es que los industriales consideran que la caída del PIB, dada a conocer la víspera por Inegi, implica que nos encontramos en la mayor recesión en 80 años, lo cual representa un enorme desafío. En ese sentido, también la Coparmex, a cargo de Gustavo de Hoyos, estima que hay un nivel de retroceso de nueve años en la actividad económica. ¿Será que a propósito de la reunión que tuvo el Presidente con el Consejo Mexicano de Negocios, a cargo de Antonio del Valle, pudiera haber un viso de posibilidad de acuerdo en ese sentido o será sólo una forma de acallar críticas con peso mediático? Al tiempo.