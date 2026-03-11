Tras zafarrancho, diputados desaparecen poderes en San Agustín Amatengo (19:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de marzo. Con el objetivo de restablecer la gobernabilidad y garantizar la continuidad de la administración pública municipal, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó en Sesión Extraordinaria, con 35 votos a favor, el dictamen de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios mediante el cual se declara procedente la desaparición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Agustín Amatengo, Distrito de Ejutla, electo para el periodo constitucional del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

El dictamen establece que esta determinación deriva del análisis jurídico de las renuncias irrevocables presentadas y ratificadas de manera voluntaria por la totalidad de las y los concejales propietarios y suplentes del Cabildo, encabezados por la ahora expresidenta municipal Italivy Sarahí Juárez Ramírez.

Asimismo, la Comisión dictaminadora consideró que la situación generó un escenario de ingobernabilidad que imposibilita el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que ha derivado en el abandono institucional del municipio y la interrupción de servicios públicos esenciales como el suministro de agua potable, la recolección de residuos y la atención médica, además de la ausencia de autoridades que garanticen la seguridad pública.

De acuerdo con lo previsto en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se consideran causas graves para la desaparición de un Ayuntamiento situaciones que pongan en riesgo la vida, salud o dignidad de las personas, conflictos reiterados entre integrantes del Cabildo o con la comunidad que impidan el ejercicio de sus funciones, así como afectaciones graves a la hacienda pública municipal.

Ante este contexto, el Congreso del Estado determinó restablecer el orden institucional y asegurar la protección de los derechos humanos de las y los habitantes de San Agustín Amatengo, con el propósito de garantizar la continuidad de la administración municipal bajo condiciones de estabilidad y legalidad.

El Decreto aprobado establece que deberá comunicarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos previstos en el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal, a fin de que nombre de inmediato a un encargado de la Administración Municipal. Posteriormente, quince días antes de que concluya el periodo de noventa días de dicha designación, el Ejecutivo estatal deberá proponer al Congreso del Estado la integración de un Consejo Municipal para su ratificación conforme a lo establecido en la Constitución local.

Para los efectos legales correspondientes, el Decreto será notificado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a las personas titulares de la Secretaría de Gobierno (Sego) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin), así como a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir