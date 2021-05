Tras violentar la veda electoral, AMLO pide respetarla (11:10 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. Luego de violar en distintas ocasiones la veda electoral presumiendo obras y logros de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió respetarla.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el Presidente pidió a la prensa que, a seis días de que inicien las elecciones no hablar de cuestiones político – electorales.

“Entonces que estos días y desde luego el jueves y el viernes no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación porque como es natural y no es nada extraordinario, esta semana hay muchas pasiones desbordadas al nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad”, expresó López Obrador.

Ante ello solicitó a la prensa no preguntarle de estos temas, pues aunque “no se mencionan personas” la conferencia la ven muchos ciudadanos, y puede significar un golpe a un candidato.

En tanto resaltó que se debe hacer valer el Acuerdo Nacional por la Democracia, firmado el 23 de marzo, en el que pide que ningún gobernador intervenga en el proceso electoral para favorecer o perjudicar a algún candidato o partido político.

Aunque el mandatario -en ocasiones pasadas- exhibió por tres dias seguidos en la “mañanera”, la entrega de tarjetas prometiendo apoyos económicos por parte del candidato por el PRI-PRD a gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza.

“Que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido en ningún candidato, que no se utilice el dinero de procedencia ilícita, que no se compren votos que no se reparten despensas frijol con gorgojo, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de Casillas nada de violencia, que las elecciones transcurran en paz que no se caiga ninguna provocación es un llamado a todos los mexicanos”, expresó.

Cabe destacar que el viernes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó nuevamente al Presidente abstenerse de difundir propaganda gubernamental al encontrar contenido que viola la veda electoral en 29 de 36 conferencias matutinas analizadas.

Tan solo este fin de semana, el presidente violó la ley en dos ocasiones seguidas, el sábado y domingo cuando presumió las hidroeléctricas del sureste.

Hay que recordar que el artículo 41 constitucional establece que durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales, hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental.

